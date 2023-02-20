İzmir Yarbaşı’nın fıstığıyla üreticiye destek olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Osmaniye programı kapsamında Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar ve Cevdetiye Belediye Başkanı Mehmet Özer’i ziyaret etti. Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Yarbaşı kooperatiflerinin ürettiği yer fıstığını alarak üreticiye destek olacaklarını söyledi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Osmaniye programı kapsamında çevre ilçeleri ziyaret ederek durum değerlendirmesi yaptı. İlk olarak Düziçi’nin Yarbaşı Belediyesi’ne giden Başkan Tunç Soyer, Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar’dan köylerdeki tarımsal üretim hakkında bilgi aldı. Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Yarbaşı Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığıyla yer fıstığı satın alarak bölgeye destek olacağını söyledi.

Belediye ziyaretinin ardından Başkan Soyer, Yarbaşı Belediyesi’nin Halk Ekmek Fabrikası’nı ziyaret etti. Ardından afet planlama merkezine giden Başkan Soyer, dernekler tarafından toplanan yardımların koordinasyonu hakkında bilgi aldı. Yarbaşı’ndan ihtiyaç noktasına ulaştırılan yardımları değerlendiren Başkan Soyer, “Burada yaptığınız iş çok kıymetli. Buradaki her bir battaniye hayati önem taşıyor. Biz de sizlerin yanındayız, ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” dedi.

Başkan Soyer son olarak Cevdetiye Belediye Başkanı Mehmet Özer’i makamında ziyaret etti ve bölge hakkında bilgi aldı.