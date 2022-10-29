İzmir Türkiye’ye ihracatı öğretiyor

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Cumhuriyetimizin Türk ihracatına kazanımlarını kaleme aldı.İZMİR (İGFA) - Cumhuriyetimizin kurulduğu 1923 yılında 51 milyon dolar olan ihracatın sonraki yıllarda sürekli bir gelişim göstererek, 99 yıl sonunda 252,6 milyar dolara ulaştığını kaydeden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Ege İhracatçı Birlikleri olarak Türkiye’nin ihracatına 18 milyar dolar katkı sağladık. Türkiye’nin ihracatı 99 yılda yaklaşık 5 bin kat artış gösterirken, İzmir, tarih boyunca Türkiye’nin ihracatına en büyük katkı sağlayan kentlerin başında oldu. Türkiye'nin yaptığı 51 milyon dolarlık ihracattan 43,4 milyon dolar gibi oldukça önemli kısmı İzmir'den gerçekleştirildi. Bir liman kenti olan İzmir’i “Türkiye’ye ihracatı öğreten kent” diye tanımlamak en doğru tanımlamalardan biri olacaktır. O yıllarda Türkiye’nin ihracatında ürün deseni ağırlıklı olarak; pamuk, tütün, zeytin, zeytinyağı, kuru incir, kuru üzüm, fındık gibi ürünlerden oluşuyordu.

Türkiye’nin ihracatında İzmir’in liderliği 1980’e kadar devam etti. 1980 sonrasında Türkiye’deki sanayileşme hamlesi, ihracatın ağırlığının İstanbul’a kaymasına yol açsa da, İzmir 2021 yılında; 14 milyar 737 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı ve İstanbul’dan sonra Türkiye’nin en çok ihracat yapan ikinci ili konumunu sürdürüyor. İzmir, güçlü ihracatçı kimliği yanında dış ticaret fazlası veren illerimiz arasına da adını sürekli yazdırıyor" dedi.

