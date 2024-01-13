İzmir Türkiye’nin lokomotifi olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin belediye personeli ve dar gelirli aileler için Çiğli’de hayata geçireceği 546 dairelik toplu konut projesini inceleyen Başkan Soyer, konutların 2025 yılında tamamlanacağını söyledi. Soyer, “Kentimizde yapılanlar Türkiye’ye örnek oluyor. İzmir Türkiye’nin lokomotifi” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli’de belediye personeli ve dar gelirli aileler için yapımına başlanan 546 konutluk “Egeşehir Toplu Konut Projesi”ni inceledi. Başkan Soyer’e İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, EGEŞEHİR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Odaman, EGEŞEHİR A.Ş Genel Müdürü Ekrem Tükenmez, İzmir Emekçileri Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Sultan Tazegül, belediye bürokratları ve hak sahipleri eşlik etti.

Tıkır tıkır yürüyen bir iş “Egeşehir Toplu Konut Projesi”ni bir hayalken gerçeğe dönüştürdüklerini söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Çok şahane bir vadiye konumlandırılmış binaların güvenliği konusunda içimiz rahat çünkü kendimiz yapıyoruz. Malzemesi konusunda içimiz rahat, kendimiz alıyoruz. Kısacası tıkır tıkır yürüyen bir iş. Bu işin bizim açımızdan başlangıç noktasında bir önemi vardı. İzmir yaptıklarıyla Türkiye’ye örnek olacak ve bakışını değiştirebilecek bir şehir. Türkiye’nin lokomotifi olan bir kent olduğunu düşünüyoruz. Bunun öncüsü de İzmir Büyükşehir Belediyesi’dir. Belediyenin emekçisine, emekçisinin belediyesine sahip çıkması gerekir. Göreve geldiğim ilk günden beri en çok önemsediğim mesele bu oldu. Sizlere ve emeklerinize çok saygı duyuyorum. Hep birlikte İzmirlinin yüzünü güldüreceğimiz işler yapalım” dedi.

Yaptığımız işin öneminin farkındayız 14 blokta 546 daireli bir yapı inşa ettiklerini ifade eden EGEŞEHİR A.Ş Genel Müdürü Ekrem Tükenmez, “450 dairesini İzmir Emekçileri Konut Yapı Kooperatifi üyelerine kalan konutları ise İzmir’de yaşayan dar gelirli ailelere yapıyoruz. Biz burada bir bina yapmıyoruz aslında. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal politikalarının gereğini yapıyoruz. Barınma krizi ve güvenli konutlarda oturma ciddi bir problem. Yaptığımız işin öneminin farkındayız” diye konuştu.

Bu işi Tunç Başkan’dan başka kimse yapamazdı 17 Aralık 2022’de temeli atılan binaların yükseldiğini hep birlikte gördüklerini ifade eden İzmir Emekçileri Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Sultan Tazegül, “Asla bizi yarı yolda bırakmayan Tunç Başkanıma destekleri için teşekkür ediyorum. Günümüzde ekonomik şartlardan dolayı ne kadar zorlandığımızı biliyoruz. Ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Araştıralım bakalım 3+1 sıfır eve hiçbir yerde 650 bin lira vererek sahip olamazsınız. Bizler bu ayrıcalığa Tunç Başkan sayesinde ulaşıyoruz. Bu işi Tunç Başkan’dan başka kimse yapamazdı. Hep yanındayız. İyi ki Başkanımız var, hep yanımızda olun” şeklinde konuştu.

İhtiyacı olan çalışanlara bu şartları İzmir Büyükşehir Belediyesi sağladı Hak sahiplerinden Leyla Kartal, “Biz ev hayalimize seninle kavuştuk Başkanım. Sen olmasaydın bir hayalimiz bile olmayacaktı. Allah sizden razı olsun” dedi.

650 bin liraya bu dönemde 3+1 ev sahibi olmanın hayal olduğunu ifade eden İsmail Güleç ise, “Başkanımız Tunç Soyer’e gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bu şartlarda bırakın 650 bin liraya 5 milyona ev sahibi olamıyorsunuz. İhtiyacı olan çalışanlara bu şartları İzmir Büyükşehir Belediyesi sağladı. İyi ki Tunç Başkan var. İyi ki böyle emekçileri düşünen bir Başkana sahibiz. Emekleri için Başkanımıza çok teşekkür ederim. Bir dönem daha onunla yol yürümek isteriz” diye konuştu.

Evlerinin yükseldiğini görünce çok heyecanlandıklarını dile getiren Ezgi Yıldırım, “Kızım Asya kurayı seçmişti. Başkanımız Tunç Soyer bizleri düşündü ve gerçekten bu ekonomik şartlarda çok ucuza ev sahibi yaptı bizi. Ülke şartları çok kötü. Ucuza kirada oturmak bile lüks, değil ev sahibi olmak. Ama biz İzmir’de böyle bir Başkan ile çalıştığımız için şanslıyız. Bitmesini heyecanla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Örnek daireler için çalışmalar başladı Çiğli'deki 36 bin metrekarelik alanda uygulanan toplu konut projesi, 2025 yılı içerisinde tamamlanacak. 10 katlı 14 bloktan oluşan projede 546 konut yer alıyor. Ayrıca yapılan konutlarda Türkiye’de ilk defa Türk tipi bir Risk Analiz Metodu uygulanıyor. Yapıların yüzde 15’i tamamlandı. 6 blokta kaba inşaat süreci devam ediyor. 3 bloğun temel süreci tamamlanıyor. Blokların 7’si 3+1, 7’si 2+1 daire olacak. Ayrıca örnek daire için çalışmalara başlandı. Dayanma yapısı için toprakarme imalatı ve istinat duvarı imalatları devam ediyor. Projede yapılaşacak bina oturum alanı 6 bin 500 metrekare, yapısal peyzaj alanı 12 bin 300 metrekare ve bitkisel peyzaj alanı 17 bin 168 metrekare olarak planlandı.