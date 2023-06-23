İzmir tarihi Kemeraltı için para arıyor

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu’nda İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu tanıtıldı. Kemeraltı’nın İzmir’in geleceği için önemine değinen Başkan Soyer, kurul üyelerinden tarihi çarşıyı dünya vitrinine çıkarmak için kaynak yaratacak fona destek olmalarını istedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK) 119’uncu toplantısını Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde tarihi Kemeraltı Çarşısı gündemi ile yaptı. Kemeraltı Çarşısı'nın dünyada tanınırlığını artırmak için kaynak yaratma ve ölçeklendirme amacıyla kurulan İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu, kurul üyelerine anlatıldı. Re-Pie Portföy Yönetim Şirketi ile kurulan İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu aracılığıyla çalışmayı geniş kitlelere tanıtmak, ulusal ve uluslararası yatırımcıları bölgeye çekmek ana amacını taşıyan hamle için kuruldan destek istendi.



Re-Pie Portföy Yönetim Şirketi’nin İzmir'e gelmesinden dolayı çok heyecanlı olduklarını söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Kemeraltı çok kan kaybetti. Eğer Kemaraltı'nı unvanına, tarihine, geçmişine ve geleceğine uygun bir noktaya taşıyabilirsek, bölge tüm kent için kaldıraç görevi üstlenebilir. Dünyanın en büyük ve en eski açık hava alışveriş merkezi Kemeraltı İzmir'in kaldıracı olmalıdır” dedi.

Uyumayan bir Kemeraltı için 24 saat boyunca yaşayan bir Kemeraltı yaratma niyetinde olduklarını anlatan Başkan Soyer, “Kemeraltı’nın cıvıl cıvıl, alışveriş yapılan merkeze dönüşmesi önemli. O nedenle TARKEM'in tekil binalar üzerinde yaptığı çalışma kıymetli. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak şu anda 600 milyonluk yatırım yapıyoruz. Kemeraltı'nın 50 yıldır ihmal edilen bütün alt yapı sorunlarını kökünden çözüyoruz. Bütün alt yapıyı yeniliyoruz” diye konuştu.

Kurul üyelerinden destek istedi Sokak Sağlıklaştırılması için 250 milyon lira civarında bir bütçe ayırdıklarını ancak tüm bunların bölgenin kent açısından kaldıraç görevini üstlenmeye yetmediğini ifade eden Başkan Tunç Soyer, “Tam orada büyük bir finansman eksikliği olduğunu belirledik. TARKEM de bu tespiti yaparak yola çıktı. Re-Pie Türkiye'deki mevcut bankalardan sonra en yüksek hacme sahip yatırım ortaklığı şirketi. Kemeraltı'na girmeye karar verdiler. Bizim için çok heyecan verici bir başlangıç. Eğer Re-Pie, TARKEM, Büyükşehir Belediyesi, diğer kurumlar gövdelerini bu işin altına koymazlarsa bu boş bir heves olarak kalır. Yürümez. Bu hikayenin yürümesi için her şey var. Ama yetmiyor. Bu hikayeye İzmir'in bütün dinamikleri sahip çıkmazsa, İzmir bütünü ile bu işi sahiplenmezse, bütün bunlar daha uzun zamanlara yayılır. Tekrar başa dönülür. Sizler İEKKK olarak çok kıymetlisiniz. Bu hikayeye en çok sahip çıkacak olan sizlersiniz” dedi.

“Kemeraltı bu şehrin kalbi” Fon olsa da olmasa da Büyükşehir Belediyesi'nin Kemeraltı'nda alt yapı yatırımı yapmaya kararlı olduklarını vurgulayan Tunç Soyer, şunları söyledi: “Bu bugün Re-Pie, yarın bir başkası. TARKEM bir yıldır kaynak arayışını sürdürdü ve Re-Pie ile bir anlaşma yaptı. Biz Kemeraltı’na destek vermeye devam ediyoruz. Kemeraltı bu şehrin kalbi. Burası ile ilgili herkes birşeyler yapma çalışmış. Buradaki risk Re-Pie şirketinin yeteri kadar yatırımcı çekememesi olabilir. Çekmediğinde kar edilemiyor olabilir. Risk budur. Ben Re-Pie'a destek olun demiyorum. Ben bu hikayede hangi yatırım şirketi olursa olsun, ona destek olmak gerektiğini söylüyorum.”

“Esnafın bu yatırımın bir parçası olmasını sağlamak istiyoruz” Yalnızca Katar, Suudi veya dünyanın başka yerinden büyük bir sermayenin Kemeraltı'na girmesine razı olmadığını söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Bu sermaye grupları gelip de 'Kemeraltı'nı tepeden tırnağa alıp yapacağım' derse, ben onun önünde dururum. Ama esnafın bu işin içinde olmasını çok isteriz. Bu nedenle şirkete ‘esnafın 50 bin lira ile önünü açarsanız olur’ demiştim. Re-Pie buna da rıza gösterdi. Esnafın bu yatırımın bir parçası olmasını sağlamak istiyoruz. Hem kendi işini sürdürsün ve orada ortaya çıkacak değerin parçası olabilsin. Güvenli bir noktada duruyoruz. Kim olursa olsun destek olacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi imkanları ile yapabileceğimizin üst sınırı, alt yapı ve sokak sağlıklaştırma projeleridir. Biz ticari bir kurum değiliz. TARKEM'i nasıl destekliyorsam, Re-Pie şirketini de desteklerim, yarın başkası gelsin onu da desteklerim” diye konuştu.

“Kemeraltı'na yatırım yapanın da yüzünü gülümsetecek” TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler de toplantıda sunum yaptı. Kemeraltı'nın gelişmesi için bu şirketi işin içine dahil ettiklerini belirten Sergenç İneler, “Tekil yapı ölçeğinde toplamda 21 yapıda restorasyon çalışmaları yapılacak. 21 yapıdan ikisinin restorasyonu yapıldı. 9'unun restorasyonu devam ediyor. İki yıl içerisinde bu 9 yapıdan 5'i bitmiş olacak. 21 yapı alanı değiştirmeye haiz, tekil yapı ölçeğindeki en önemli projeler. Burası UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi. Burada restorasyon arayışı ve finans ihtiyacı daha da arttı. Kemeraltı'na yatırım yapanın da yüzünü gülümsetecek. Yatırım yapana da para kazandıracak. Bunu yaparken bölgedeki esnafa, zanaatkara, hijyenik, temiz ve güvenli ve yüksek kalitede hizmet sunacak” dedi.

“Fon da bunun vergi istisnası en yüksek araçlarından biri” Fona girişi bedelinin en düşük 50 bin lira olduğunu ifade eden İneler, “Esnafı fonun içerisine dahil edeceğiz. Başta İzmirliler olmak üzere, Türkiye ve dünyaya açabilecek nitelikte olsun istedik. İlk etapta Havra Sokağı ve çevresinden çalışmaya başlayacağız. Burada onlarca değer var. Sıçrama yapacak noktadayız. Buradan elde ettiğiniz karlar, gelir vergisinden muaf fonlar. Buranın taçlanması için çok önemli bir proje. Burası mevcut projeksiyonuyla 4 ile 5 yılda dolar bazında iki katına gelir sağlayacak bir yatırım alanı. Fon da bunun vergi istisnası en yüksek araçlarından biri. Neden ortak olmayalım” diye konuştu.

“Sizlerin de bugün elinizi taşın altına sokmanızı istiyorum” Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin de Kemeraltı'nın ticari bir alan olduğuna değinerek, şunları söyledi: “270 hektarlık bir alan. Bütün olarak baktığımızda bin 700 tescilli bina var. Işığının yanmadığı, katmadeğer sağlamayan atıl binalar. Ticaret yapıyoruz. Kar da zarar da hepimizin elinde. Emlak değeri çok yüksek bir yerden bahsediyoruz. Arkamızda duran bir belediye başkanı var. Bu konuda şanlıyız. Sizlerin de bugün elinizi taşın altına sokmanızı istiyorum. İzmirli bunu hak ediyor. Esnaf vergi vermeyecek. Haciz gelmeyecek. İçerideki esnafın yaşaması da buna bağlı. Sizden bu konuda destek istiyoruz.”

Toplantıda kurul üyelerinden bazıları fona destek vereceğini açıkladı.