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İzmir Selçuk'ta 'ayva' hasadı başladı

EKONOMİ 17.11.2022, 17:06
İzmir Selçuk'ta 'ayva' hasadı başladı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Türkiye'nin önemli ayva üretim merkezlerinden İzmir'in Selçuk İlçesinde “Ayva Hasat Töreni” düzenledi.İZMİR (İGFA) - Dünyada üretimi ve ihracatında birinci olduğumuz ayvada hasat coşkusu yaşanıyor.

İzmir'in Selçuk İlçesindeki “Ayva Hasat Töreni”ne Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Demircan, Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, Selçuk İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Acargil, Selçuk İl Tarım Ve Orman Müdür Yardımcısı Fatih Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Bayraklı, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, üreticiler katıldı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Ülkemizde üretilen 55 milyon ton meyve sebzenin yüzde 10’luk bölümü ihracata gidiyor. Dünyada kiraz, incir, kayısı ve ayva üretiminde birinci konumdayız. Vişne, salatalık, kavun ve karpuz üretiminde ikinci sırada, elma, biber, mandalina ve domates üretiminde üçüncü sırada bulunuyoruz. Meyve sebze üretiminde ilk 5’te olduğumuz toplam 15 ürün var. Ayva üretiminde yıllık 200 bin ton üretim ile Türkiye birinci sırada yer alıyor.” dedi.

Dünya ayva üretiminin yüzde 24’ünün Türkiye’de gerçekleştiğini anlatan Başkan Uçak, “Nar üretiminde 500 bin tonun üzerinde üretim ile Türkiye 4.sırada yer alıyor. Ayva ihracatında dünyada birinci sıradayız. Türkiye’nin ayva ihracatı dünya ayva ihracatının 43’ünü oluşturuyor. Türkiye 2021 yılında 17.7 milyon dolar ayva ihracatı gerçekleştirdi. Ayva ihracatımızda Rusya, Almanya ve Hollanda ilk üç sırada. 2021 yılında da 132 milyon dolar nar ihracatımız var. 2022 yılında şu ana kadar 76 milyon dolarlık nar, 10 milyon dolarlık ayva ihracatı gerçekleştirdik. Nar ihracatımızda ilk 3 sırayı Rusya, Irak ve Almanya alıyor.” diye konuştu.

Başkan Uçak, “Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak Selçuk bölgesinde şu anda 2 proje yürütüyoruz. Ege Üniversitesi ile yürüttüğümüz Meyve Kayıplarının Belirlenmesi projesi ile narın hasat ve depolama sürecinde yaşanan kayıpları tespit edip en aza indirmeyi planlıyoruz. Yine İzmir İl Tarım Müdürlüğü ile yürüttüğümüz İyi Tarım Projesi ile belirlediğimiz 100 üreticiye eğitimler vererek sertifika almalarını sağlayacağız.” dedi.

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