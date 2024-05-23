İzmir Samsun'a koçluk yapacak

Türkiye’nin yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatında lider kentlerinin başında gelen İzmir, taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri üretim ve ihracatındaki deneyimlerini Samsun’la paylaşacak, Samsun’a koçluk yapacak.İZMİR (İGFA) - Taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörleri son 1 yıllık dönemde Türkiye’ye 6 milyar dolarlık döviz kazandırırken, bu ihracata Egeli ihracatçılar 1 milyar 350 milyon dolarlık katkı sağladı. İzmirli ihracatçılar yıllık 339 milyon dolar bitkisel ürün ihracatı yapan Samsun’un kısa vadede 1 milyar dolar ihracat yapabilir konuma gelmesi için çaba gösterecek.

Ege Bölgesi’nin meyve sebze sektöründe yüz yıllara dayanan üretim ve ihracat deneyimi olduğunu dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, bu deneyimin sonucunda, 2024 yılı sonunda 1,5 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedeflediklerini bu ihracatı da İzmir’in domine ettiğini kaydetti.

“Samsun Valimiz Sayın Orhan Tavlı’nın davetiyle Samsun’a geldik” diyen Başkan Uçak, “İzmir-Samsun arasında bir sinerji ortaya çıkarabileceğimize inandık. İzmir’de kurulan Dikili, Bayındır, Bergama ve Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde önemli noktalara geldik. Seracılık konusunda ihtisaslaşacak olan Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi geçtiğimiz hafta Dünya Bankası’yla 30 milyon dolarlık bir kredi sözleşmesi imzaladı. Bu 4 OSB’nin üretime geçmesiyle Ege Bölgesi’nin tarım ürünleri ihracatındai ilk etapta 10 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. Bu deneyimlerimizi Samsun’la paylaşmak, Samsun’un güzel uygulamalarını İzmir’de hayata geçirmek için Samsun’a geldik. Samsun Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılan çalışmaları gördük, kendilerini tebrik ediyoruz. Samsun Valimiz Orhan Tavlı vizyoner kimliğiyle Samsun tarımına büyük katkı sağlıyor. Bu iki kadim şehir arasındaki iş birliği Türk tarımına ve tarım ürünleri ihracatımıza pozitif katkılar sağlayacak. Bugün kurulan ilişkiyi önümüzdeki süreçte artarak devam edecek” diye konuştu.

SAMSUN TARIM ÜRÜNLERİNDE 1 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFLİYOR

Samsun’un Bafra ilçesinde Samsun Bafra Tarıma Dayalı İhtisas (SERA) Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret yanında, dondurulmuş ve kurutuşmuş sebze üretimi yapan Or-Sam Tarım ve Zirai Ürün A.Ş. firmasını da ziyaret ettiklerini açıklayan Başkan Uçak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Samsun Bafra Tarıma Dayalı İhtisas (SERA) Organize Sanayi Bölgesi 1200 dekarlık alanda 30 adet sera parselinde sebze, süs bitkileri ve fide yetiştiriciliği yapacak. İçme suyu, kullanma suyu, kanalizasyon, yol, kaldırım, doğalgaz, elektrik ve Telekom altyapısı hazır bir şekilde yatımcılara arsa tahsisi yapılıyor. TDİOSB tam kapasite devreye girdiğinde 1.500 kişiye istihdam olanağı sunacak. İzmirli firmalarımıza yatırım davetleri var. Bu davetlerini İzmirli firmalarımızla paylaşacağız. Samsun’un ürün deseninde biber, domates, pırasa, karnabahar, brokoli, lahana üretimi öne çıkıyor. Meyve olarak da kivi yetişiyor. Bafra TDİOSB’de çilek üretimi yapılacak. Samsun ilimiz limanı olan taze meyve sebze ürünlerinde en büyük ihraç pazarımız Rusya’ya yakınlık avantajı olan bir kentimiz. Samsun’un günümüzde 339 milyon dolar olan bitkisel ürün ihracatının Bafra TDİOSB devreye girdiğinde 1 milyar doları aşmasını bekliyoruz.”