İzmir 'Geleceğin Türkiye'sini inşa ediyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde “Geleceğin Türkiyesi'ni inşa ediyoruz” sloganıyla 100 yıl sonra yeniden düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi çalışmaları kapsamında sanayici, tüccar ve esnaf grubuyla yapılan toplantının ardından sonuç bildirgesi açıklandı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından “Geleceğin Türkiyesi’ni inşa ediyoruz” sloganıyla Şubat 2023’te İzmir’de düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi hazırlık çalışmaları kapsamında yapılan son paydaş buluşmasının ardından sonuç bildirgesi açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sanayi, ticaret ve esnaf odaları ile işveren örgütleri temsilcilerinin katıldığı Swissotel Büyük Efes’teki toplantının ardından 25 maddelik deklarasyonu kamuoyu ile paylaştı.

Başkan Soyer, katılımcılara teşekkür ederek “Bu kararların Türkiye'nin geleceğine ışık tutmasını diliyorum. Türkiye'nin gelecek yüz yılında ortaya çıkacak sorunların konuşulduğu ve ortak akılla çözüm arandığı verimli bir toplantı yaptık” diye konuştu.

