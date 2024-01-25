İzmir firmaları, yeni pazarlara açıldı

İzmirli firmaların da katıldığı CBME Türkiye’nin sonuç raporuna göre, Uluslararası Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı’nI ilk kez ziyaret eden yabancıların oranı yüzde 63 oldu.İZMİR (İGFA) - Türk firmalarla birlikte Çin, Mısır, Hindistan, Kırgızistan, Filistin, Polonya, Portekiz, İngiltere ve Özbekistan’dan katılımcıların stant açığı Uluslararası Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı’na 125’i ilk kez olmak üzere, 1.100’den fazla marka katıldı. Çin Pavilyonu, Start-up alanı, New Comers alanı gibi yeni stant alanlarının yer aldığı fuarda katılımcılar, 0-16 yaş aralığında bebek, çocuk ürünleri ile 65 binin üzerinde İlkbahar-Yaz 2024 sezon koleksiyonlarını sergiledi.

YURT DIŞI ZİYARETÇİLERİN YARISI, ORTA DOĞU İLE KUZEY VE SAHRA AFRİKA’DAN

Milyar dolarlık bebek & çocuk ürünleri sektörünü 41’inci kez İstanbul’da buluşturan CBME Türkiye, en çok yabancı ziyaretçiyi yüzde 31 oranıyla Orta Doğu, yüzde 28’le Kuzey ve Sahra Afrika, yüzde 19 ile Rusya ve BDT, yüzde 16 ile de Avrupa ve Balkanlar’dan ağırlardı. Bu bölgelerin yanı sıra Asya, Kuzey ve Güney Amerika ve Okyanusya’dan da ziyaretçiler fuarı takip etti.

Katılımcı ve ziyaretçilerin, fuardan fazlasıyla memnun ayrıldığını vurgulayan CBME Türkiye Fuar Direktörü Hatice Dinçer, “Aldığımız geri bildirimlere göre katılımcılarımız, fuarımızı sektörünün en önemli buluşma adreslerinden birisi olarak nitelendirirken, diğer uluslararası benzerlerine göre çok daha başarılı görüyor. CBME Türkiye sayesinde çok sayıda sipariş aldıklarını ifade eden katılımcı firmalar, özellikle yeni ürünler konusunda da organizasyonumuzu başarılı buluyor” dedi.

“Fuarımızı, çoğunluğu perakendeciler, büyük mağazalar ve e-Ticaret platformları olmak üzere, toptancılar, üreticiler ve marka sahipleri, tedarikçiler, satın alma ofisleri, ithalatçılar ve distribütörlerin oluşturduğu ziyaretçiler takip ediyor” diyen Dinçer, ziyaretçiler açısından da CBME Türkiye’nin beklentileri karşılayan bir fuar olduğunu belirtti. Dinçer açıklamasında “Ziyaretçilerimizden, işlerinin büyümesi, yeni ortaklıklar ve pazarlarını genişletmeye olan katkısı dışında fuarın büyüklüğüne, kalitesine ve şıklığına hayran kaldıkları yönünde çok fazla yorum aldık. Katılımcı ve ziyaretçi görüşlerinin de yer aldığı fuar videoları yakın zamanda CBME Türkiye’nin Youtube, Instagram ve TikTok hesaplarından izlenebilecek. Şubat ayı itibariyle stant satışlarına başlanmasını, Haziran ayı itibariyle de online ziyaretçi kaydının açılmasını planlıyoruz. Dileyenler, şimdiden ön ziyaretçi kayıtlarını tamamlayıp, kayıt açıldığında erkenden haberdar olabilirler” dedi.