İzmir'de zirai ambalaj atıkları geri dönüşüyor

Rotary E-Kulüp, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Köy-Koop İzmir Birliği’nin ortaklaşa yürüttüğü projenin ikinci yılında “Geri Dönüşüm Seferberliği”ni sürdürüyor.İZMİR (İGFA) - Eylül ayında İzmir Bayındır – Yakapınar Köyü’nden toplanan 10 Ton zirai ambalaj atığının teslim alınması etkinliğine Köy-Koop Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Ayda Özeren ve proje ortağı Rotary E-Kulüp Başkanı Funda Sungurtekin de katıldı.

Proje kapsamında, seçilen köylerde önce eğitim veriliyor ve köy sakinlerinden atıkları biriktirmesi isteniyor. Toplanan atıklar düzenli aralıklarla “Atık Toplama Aracı” ile alınıyor ve karşılığında “Organik Gübre” veriliyor. Bu sayede çiftçinin topladığı atık karşılığında bedelsiz gübre alması sağlanıyor.

E-Kulüp Başkanı Funda Sungurtekin, Yakapınar Köyü’nde en çok miktarda atık toplayan köy sakinine sepetli bisiklet hediye etti. Tarımsal üretimin olduğu bölgelerde bisiklet kullanımının karbon ayak izinin azaltılmasında önemli katkısı olduğunu söyleyen Sungurtekin, hediye ettikleri bisikletin farkındalık yaratmak adına önemli bir adım olduğunu belirtti.