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İzmir'de Zeytine Sadakat Buluşması

EKONOMİ 18.12.2022, 12:30
İzmir'de Zeytine Sadakat Buluşması

Seferihisar’da düzenlenen Zeytine Sadakat Buluşması’na katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Zeytin bizim için en önemli değerlerden biri. Bu kâinatta insanlıktan bile eski. Zeytine saygıda kusur etmemek gerek” dedi.İZMİR (İGFA) - Başkan Soyer, zeytinliklere yönelen tehditlere karşı direnmeye devam edeceklerini belirterek, “Onlar defalarca deniyorlar. ‘Acaba direnç görmezsek bu defa başarır mıyız?’, ‘Direnç görmezsek zeytinlikler madene açılır mı?’ diye uğraşıp duruyorlar. Biz buna izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” anlayışı doğrultusunda oluşturulan, kuraklık ve yoksullukla mücadele üzerine temellenen İzmir Tarımı stratejisi kapsamında küçük üreticiye omuz verilmeye devam ediliyor. Seferihisar’ın Orhanlı köyünde yapılan Zeytine Sadakat Buluşması’yla üreticilere bin 500 zeytin fidanı dağıtıldı. Buluşmaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Köy Koop İzmir Birlik Başkanı Neptün Soyer, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Orhanlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muhittin Akbulut, Pirinççi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Alpay, Ödemiş Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Olgun Ballı ile muhtarlar, üreticiler ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Çocuk Belediyesi alanda çocukları boyama ile doğa ve ritm atölyesinde buluşturdu.  

İzin vermeyeceğiz Başkan Tunç Soyer’i alanda “Yetti gari”, “Zeytin Ağaçları Yalnız Değildir”, “Tarım Alanlarımızın Yok Olmasına İzin Vermeyeceğiz”, “Zeytinliklerdeki Kuşlar Nefes Almak İstiyor” yazılı dövizler karşıladı. Törende konuşan Başkan Soyer, “Zeytin fidanı dağıtımına başlarken amacımız aslında meclise intikal eden ‘Zeytinliklerin Madene Açılması’yla ilgili yasa tasarısının iptalini dillendirmek, onunla mücadele etmekti. Çok şükür geri adım attılar yine vazgeçtiler. Bunun heyecanını yine beraber paylaşalım. Onlar defalarca deniyorlar. ‘Acaba direnç görmezsek bu defa başarır mıyız?’, ‘Direnç görmezsek zeytinlikler madene açılır mı?’ diye uğraşıp duruyorlar. Biz buna izin vermeyeceğiz” dedi.

Zeytin bizim için en önemli değerlerden biri Yemyeşil doğaya, zeytin ağaçlarına hayranlığı dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu koskoca kainatta binlerce yıldır biz hep mahvetmişiz bu güzelim doğayı. İnsanın içi parçalanıyor ama bir çare var. Bunu durdurmak mümkün. Küresel iklimle mücadele doğaya sahip çıkmakla geçiyor. Bu kâinatta mutlulukla, huzurla yaşayabileceğiz. Zeytin bizim için en önemli değerlerden biri. Bu kâinatta insanlıktan bile eski. Zeytine saygıda kusur etmemek gerek. Olağanüstü güzellik aynı zaman da da ekmek. Zeytin çoluk çocuğun istikbali. Bu cennete sonuna kadar sahip çıkacağız kimsenin kuşkusu olmasın. Orhanlı’yı ne jeotermale ne de madene teslim ettirmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Buğdayı dünyaya satarken ithal eder hale geldik Yerli Malı Haftası’nı geçtiğimiz gün İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali’nde kutladıklarını ve o anlarda geçen seneler içerisine bütün zenginliğimizi kaybettiğimizi dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, “Yüzyıl önce İktisat Kongresi’yle başlamış yerli malı, yeni kurulacak cumhuriyetin tam bağımsız ve kendi kendine yeten bir ülke ekonomisi olması için alınması gereken kararlar alınmış. Dünyada büyük ekonomik kriz patladığında Türkiye kendi yağında kavrulan bir ülke olarak o krizleri hafif atlatmış. Dünyanın en büyük 7 ekonomisinden biriymişiz İktisat Kongresi’nin yapıldığı yıllarda. Enerji ihtiyacının yüzde yüzünü bu topraklardan temin ediyormuşuz. Buğdayı dünyaya satarken ithal eder hale geldik. Bu güzel topraklarda kendi kendine yeten bir ülkeyken dışarıdan ürün alıp kendini idame eden bir ülke haline geldik. Çok az kaldı. Bir şey değişecek, her şey değişecek. Yepyeni ülkeyi bu güzel topraklarda birlikte kuracağız” diye konuştu.

Köylüye her zaman destek ve sahip çıkacağız Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ise “Tunç Başkan ile birlikte çalışırken bir vizyon çizdik. Başka bir tarım mümkün diyerek yola çıkıldı. Bunun meyvelerini görüyoruz. Bu topraklar üretip yetiştirmezse şehirde yaşamanın bir anlamı yok. Orhanlı çok stratejik bir yer. Bu köy her zaman göç vermedi göç aldı. Yaşayan bir köy. Doğa okulumuz köyün yerlileri herkes bu köyde yaşadı, zeytin ve tarım sayesinde birçok kişi ekmek yedi. Yüzyıllardır bu şekilde devam ediyor. Birlikte birbirimize güç katarak, köylüye her zaman destek ve sahip çıkacağız” dedi.

İki çocuğumu bu topraklardan kazandığım parayla okuttum Yaşamını zeytin üreticiliğiyle devam ettirdiğini belirten kadın zeytin üreticilerden Mehtiye Kaya da “50 yaşındayım ben kendimi bildim bileli çiftçilikle uğraşıyorum. Ben iki çocuğumu bu topraklardan kazandığım parayla okuttum. Köyümüze jeotermal kurmak istediler onunla da hukuksal olarak mücadele ettik. Hem Tunç Başkanımız hem de İsmail Başkanımız arkamızda. Mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

2023’ün ilk yarısında 213 bin zeytin fidanı dağıtılacak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü tarımsal destek programı kapsamında bugüne kadar İzmir genelinde üreticiye 2 buçuk milyon zeytin fidanı olmak üzere toplamda 5 milyon fidan dağıtımı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi, İzmir’in kadim kültürünü temsil etmesi ve diğer çeşitlere göre daha az su tüketmesi nedeniyle ülkemizde en çok yetişen zeytin çeşitlerinden biri olan memecik çeşidi için ilk kez 2022 yılında çalışmalara başlandı. 8 ilçeye toplam 11 bin 85 adet memecik zeytini dağıtıldı. 2023’ün ilk döneminde ise 213 bin meyve ve zeytin fidanı dağıtılacak. Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı üreticiler, mahalle muhtarlıkları aracılığıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden fidan talebinde bulunabiliyorlar.

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