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İzmir'de yerli kuru fasulyeyle 1,5 milyon liralık destek

EKONOMİ 03.12.2022, 17:45
İzmir'de yerli kuru fasulyeyle 1,5 milyon liralık destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin alım garantisiyle yaz başında ilk kez dağıttığı yerli kuru fasulye tohumu kara kış öncesi çiftçinin yüzünü güldürdü. Hasadın ardından çiftçinin ürününü piyasa fiyatının iki katına alan Büyükşehir Belediyesi’nin ilk durağı Ödemiş oldu. Projeyle beş ilçede 97 çiftçiye 1 buçuk milyon liralık destek sağlandı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonuyla küçük üreticiye destekler artarak devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin alım garantisiyle yaz başında ilk kez dağıttığı yerli kuru fasulye tohumu kara kış öncesinde çiftçinin rahat nefes almasını sağladı. Hasadın ardından çiftçinin ürününü piyasa fiyatının iki katına, kilosunu 45 liradan alan Büyükşehir Belediyesi’nin ilk durağı Ödemiş’in dağ köylerinden Horzum oldu.

Horzum köyünde 100 dönümlük alana ekim yapan 26 üreticiye 300 bin liranın üzerinde destek sağlandı. Projeyle beş ilçede 97 çiftçiden 1 buçuk milyon liralık ürün alındı.
Bu yıl ilk defa Bergama, Foça, Menderes, Urla ve Ödemiş ilçelerinde başlatılan projeyle üreticilere 3 ton yerli kuru fasulye tohumu dağıtılmış ve toplamda 322 dönümlük alana ekim yapılmıştı.

İzTarım A.Ş. Genel Müdürü Murat Onkardeşler, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ‘Başka Bir Tarım Mümkün’ felsefesinin bir başka ayağındayız. Hem yoksullukla hem iklim kriziyle mücadele hem de atalık tohumların desteklenmesi için yürüttüğümüz bu projede Horzum köyündeyiz. Burası Ödemiş’in yüksek rakımlarında olan, daha önceden de kuru fasulye üretimi yapan bir köy. Biz bu sene beş ilçemizde bu projeyi uyguladık. Önce nohutla başlattık, kuru fasulyeyle devam ettik. Karakılçıkla bu iki yerli tohumu üreticilerimize verdik. Bu sene topladığımız mahsulü tohum için ayıracağız. Yaklaşık 25 tona yakın bir alım yapacağız. Bu mahsullerin seneye 3 bin dönümlük alanda ekimini yapmak ve yaygınlaştırmak istiyoruz. Çiftçilerimize desteğimiz nohutta, kuru fasulyede, karakılçıkta, saz çavdarında devam edecek” dedi.

Piyasanın iki katı fiyatına alım yaptıklarını vurgulayan Murat Onkardeşler, “Üreticinin ürettiği yerde kalması en önemli hedefimiz. Başkanımız şehirde arka mahalleleri önemsediği gibi kırsalda da uzak köyler öne çıkıyor. Bu noktalarda kaderine terk edilmişlik var. Başkanımız sahip çıkıyor ve dokunuyor. Biz bu projede birçok ilin borsasında 20 liralardan alınan ürünü 45 liradan satın alıyoruz. Üreticimizin çocuklarını kendi köylerinde yetiştirmelerini ve üretimden kopmamalarını sağlıyoruz” şeklinde konuştu.
 

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