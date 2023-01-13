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İzmir'de kruvaziyer turizmi hızlı başladı

EKONOMİ 13.01.2023, 10:10
İzmir'de kruvaziyer turizmi hızlı başladı

İzmir Limanı'na 2023 yılında 18 kruvaziyer seferi düzenlenecek. Kruvaziyer turizmine yönelik ilk gemi rezervasyonları gelmeye başladı.İZMİR (İGFA) - 2023 yılında İzmir’e gelecek kruvaziyer gemileri için ilk rezervasyonlar alındı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, 12 Ocak itibariyle TCDD İzmir Alsancak Limanı’na 18 sefer yapılacağı ve yıl içinde gelecek yeni rezervasyonlarla bu sayı artacağını kaydetti.

İzmir Limanı’na bu yıl gelecek gemiler arasında Seven Seas Splendor, Seven Seas Navigator, Seven Seas Voyager, Seven Seas Mariner, Costa Deliziosa, Norwegian Dawn, Celestyal Crystal,  Marna, Vista, Seabourn Encore, Symphony adlı gemiler yer aldı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, geçen yıl Türkiye limanlarına 991 gemi ile bir milyondan fazla turist geldiğini anımsatarak, “Geçtiğimiz yıl İzmir’e 27 gemi ile 50 binin üzerinde turist geldi. Kuşadası, Çeşme ve Dikili Limanları ile birlikte bölgemize gelen gemi sayısı 565’e, yolcu sayısı ise 560 bine ulaştı” dedi.

2023'TE DAHA İDDİALIYIZ

Türk limanlarının 2023 yılında daha iddialı olduğunu dile getiren Öztürk, Ege Port Kuşadası Limanı’nın bir milyon yolcu hedeflediğini, İzmir Limanı’nın ise geçen yılın çok üzerinde yolcu sayısına ulaşmasını öngördüklerini söyledi.  

Öztürk, “En büyük dileğimiz Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce bitmesi, Karadeniz’e barış ve huzurun gelmesidir. Karadeniz’in dünya kruvaziyer pazarına dönmesi ile Akdeniz pazarı da hareketlenecek, tüm limanlarımızda canlılık yaşanacaktır. İstanbul’a yönelecek gemiler, İzmir’i ve diğer limanlarımızı da doğal olarak rotalarına dahil edeceklerdir. Gerek İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası ve İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubemiz başta olmak üzere İzmir’deki kuruluşlar, gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tanıtım çalışmalarını etkin şekilde gerçekleştiriyor. Mart ayında Miami’de yapılacak Setrade Cruise Global Fuarı’na katılarak, kruvaziyer operatörleri ile görüşmeler yaparak, İMEAK Deniz Ticaret Odası olarak üyesi olduğumuz Akdeniz Kruvaziyer Limanlar Birliği (MedCruise) toplantılarında yer alarak daha fazla gemiyi ve yolcuyu ülkemize getirmek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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