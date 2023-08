İzmir'de ekmek 5 lira

İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, her gün el değmeden üretilen 120 bin ekmeği 5 liradan İzmirlilerin sofralarına taşıyor. Piyasaya göre daha ucuz, yüksek gramajlı ve sağlıklı ekmekler sayıları 84’e ulaşan Halk Ekmek büfesinden halka sunuluyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza Gıda Turizm A.Ş.’ye bağlı Halk Ekmek Fabrikası hijyenik koşullarda sağlıklı ve ucuz ekmek üretmeye devam ediyor. Çiğli’de faaliyet gösteren Halk Ekmek Fabrikası, Türkiye’nin zorlu ekonomik kriz döneminde günde 120 bin ekmeğin yurttaşların sofralarında yer alması için ekmek üretimi yapıyor. Artan girdi maliyetlerine karşın İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek büfelerinde 210 gram beyaz ve kepekli ekmeği 5 TL’den, 450 gramlık tam buğdaylı ve çavdarlı ekmeği 12 TL’den, 450 gramlık glütensiz ekmekleri 20 TL’den, 90 gramlık 5’erli paketli hamburger ekmeğini 20 TL’den satışa sunuyor.

Saatte 10 bin ekmek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, her gün saatte 10 bin ekmek hazırlayan Halk Ekmek Fabrikası’nın, 84 büfesiyle İzmir'e hizmet ettiğini belirterek “Hedefimiz hem cebimize hem sağlığımıza en uygun gıdayı vatandaşlarımızla buluşturmak. Bu yüzden tamamen katkısız ürün yelpazesi ve maliyetin altında satış fiyatlarıyla İzmirlinin yanındayız” dedi.

Piyasaya göre düşük fiyat yüksek gramaj Tesis hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası Satış ve Sevkiyat Koordinatörü Gülşah Canpolat, “Tesisimizde sadece dozajlama sistemiyle çalışılıyor. Yani hiçbir personelin elinin değmesi veya hamur yoğurması gibi bir durum söz konusu değil. Dozajlamayla un, tuz, su, maya dışında herhangi bir katkı maddesi olmadan miksere alınan bu malzemeler yoğurularak kesilmeye başlanıyor ve el değmeden tüketiciye ulaştırılıyor. Biz katkısız ekmek üretiyoruz. Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla vatandaşlarımızın İzmir’de yiyebilecekleri en sağlıklı, en ucuz ekmek diyebiliriz” şeklinde konuştu.

Halk Ekmek büfeleri 84 noktada Canpolat, “Günlük ürettiğimiz ekmeklerin tamamı bitiyor. Ertesi gün aynı şekilde talepler gelmeye devam ediyor. Halk Ekmek’e talep arttıkça, ulaştığımız insan sayısı artıkça bizim mutluluğumuz da artıyor. Bunun için de biz daha çok yayılmaya ve büfe eklemeye devam ediyoruz. Şu an İzmir’in 84 noktasındaki büfelerimizle ekmeklerimizi tüketiciye ulaştırıyoruz. Bizim için de çok keyifli. Eylül ayından sonra taleplerin 160 binlere çıkmasını öngörüyoruz. Bu talebi de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in geçtiğimiz yıl başlatmış olduğu Halk Ekmek modeliyle sanayi tipi fırınlardan ekmeklerimizi alarak karşılayacağız” diye konuştu.

“Çok beğeniliyor, iyi ki de var” Çiğli’deki Halk Ekmek büfesinin ekmek satış sorumlusu Kerime Şafak, “Ekmeklerimiz çok sağlıklı ve güvenli. El değmeden üretiliyor. Çok fazla beğeniliyor. İyi ki de var. Bu sayede halkımıza güzel bir hizmet verebiliyoruz. Müşterilerimiz çok memnun, bir şikayetimiz yok. Burada üretici kadınlarımızın ürünlerine de yer veriyoruz. Ben burada olmaktan, halkımıza hizmet etmekten çok mutluyum. Burada aynı zamanda askıda ekmek uygulaması yapıyoruz. Buraya para bırakabiliyorlar veya ekmek alıp dağıtıyoruz” ifadelerini kullandı.