İzmir'de Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele... 5 bin tuzak dağıtılıyor

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ve İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen ‘Akdeniz Meyve Sineğine Karşı Biyoteknik Mücadelenin Yaygınlaştırılması Projesi’ ve ‘İyi Tarım Uygulamaları Projesi’ kapsamında 5 bin Akdeniz Meyve Sineği mücadele tuzağı, Menderes Gümüldür’de gerçekleştirilen tören ile üreticilere dağıtıldı.İZMİR (İGFA) - Gümüldür çiftçisi İyi Tarım Uygulamalarıyla katma değer üretmeye devam ediyor.



Kalıntısız ve katma değerli üretim amacıyla Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ve İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen ‘Akdeniz Meyve Sineğine Karşı Biyoteknik Mücadelenin Yaygınlaştırılması Projesi’ ve ‘İyi Tarım Uygulamaları Projesi’ kapsamında 5 bin Akdeniz Meyve Sineği mücadele tuzağı, Menderes Gümüldür’de gerçekleştirilen tören ile üreticilere dağıtıldı.



Törene AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Menderes Kaymakamı Cevat Çelik, Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ve üreticiler katılım sağladı.



Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Öncelikle geçtiğimiz bir yıl boyunca biyoteknik mücadele konusunda gösterdikleri hassasiyet ve yoğun emekleri için başta Tarım ve Orman İl Müdürümüz Mustafa Özen’e, değerli ilçe müdürlerimize, kaymakamlarımıza, bölge vekillerimize, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki teknik personele ve üreticilerimize teşekkür ediyorum. Bizim üretim ve ihracatta başarı için iki temel şartımız var. Kalıntısız üretim ve kaliteli üretim. Dünya narenciye üretiminde 8.sırada, ihracatında ise 4.sırada yer alıyoruz. 2022 yılında Türkiye’nin narenciye ihracatı 904 milyon dolar olurken, mandalina 463 milyon dolarla ihracat lideri oldu. Limon ihracatımız 273 milyon dolar olurken, Portakal ihracatımız 98 milyon dolar ve greyfurttan da 69 milyon dolar döviz elde ettik. 2023 yılında narenciye ihracatında 1 milyar doları aşmayı hedefliyoruz.” dedi.

5 BİN TUZAK DAĞITILDI

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, “İzmir tarımın turizmin kalbi. Bütün üreticilerimiz akıllı tarımla üretim yapıyor. Üreticilerle firmaların bir araya gelmesi gündemimizde. Desteklerle üreticiyi garantili ürünlerle buluşturduk. Küresel ısınmayla mücadele ediyoruz özellikle Menderes havzasını iyi korumalıyız. ÇKS kayıtları sıkıntılarını Bakanlığımıza götürdük yakın zamanda çözeceğiz artık üretici bazlı olarak ÇKS kayıtları yer alacak. Zararlılarla mücadelede akıllı tarım önemli. Bu yüzden bugünkü etkinlikte üreticilerimize 5 bin tuzak dağıtıldı” dedi.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, “160 bin ton mandalina üretimimiz var. Satsuma mandalina tadı ve aroması ile dünyada biliniyor. Seferihisar, Selçuk, Menderes’te Satsuma mandalinanın yüzde 80’i ihracata gidiyor. Bu yüzden hiçbir sorun yaşamamalıyız, zararlı popülasyonu ile mücadelede kullanılan kimyasal kalıntıdan dolayı geri dönmemesi gerekiyor. Biyoteknik mücadele gerekiyor Akdeniz meyve sineğine ihracatta sıfır tolerans var. Bu yüzden bu tuzaklar çok önemli. Bölgenin tamamı mücadele etmeli. 10 günde iki mahallede bütün üreticilere bedava tuzak dağıtacağız Bakanlığımız İyi Tarım Uygulamaları üretimine destek veriyor. İyi Tarım Uygulamaları’nda Ege’nin birincisiyiz" diye konuştu.