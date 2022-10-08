İzmir Aliağa Belediyesi’nin 2023 yılı bütçesine onay

İzmir'in Aliağa Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclisi, 2023 Mali Yılı Performans Programını, 2023 Mali Yılı Bütçe Tasarısını ve 2022 Mali Yılına Ek Bütçe yapılması konularını görüşmek üzere ikinci birleşim ile toplandı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde meclis salonunda gerçekleştirilen ikinci birleşimde meclis üyeleri bütçe kalemlerini tek tek görüşerek oyladı.

Gelir-Gider denkliği sağlanarak oluşturulan 1 milyar 398 milyon 284 bin 850 TL’lik bütçede; Gelir bütçesi oy birliği ile, belediyeye bağlı birimlerce kullanılmak üzere hazırlanan gider bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi. 2023 Mali Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. düzeyine göre en yüksek bütçe 558 milyon 145 bin TL ile Fen İşleri Müdürlüğüne ayrıldı.

2023 Mali Yılı Performans Programı Stratejik Alanlara Göre Toplam Kaynak İhtiyacı 1 milyar 133 milyon 590 bin 850 TL olarak tahmin edilirken performans programı oy çokluğu ile kabul edildi.

İlk birleşimde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ek bütçeye ilişkin maddenin ise komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi. Ekim Ayı Olağan Meclisi İkinci Birleşimi, dilek ve temennilerin ardından bir sonraki meclis toplantısının 1 Kasım 2022 Salı günü saat 18.00’de yapılmasına karar verilmesiyle son buldu.