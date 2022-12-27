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İZBAŞ'tan yeni yılda yeni yatırım müjdesi

EKONOMİ 27.12.2022, 09:29
İZBAŞ'tan yeni yılda yeni yatırım müjdesi

İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ), Cumhuriyetin 100’üncü yılında kente yeni ve planlı yatırım alanlarının kazandırılması için çalışmalarını sürdürüyor.İZMİR (İGFA) - İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, 30 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile tüzel kişilik kazanan Menemen Serbest Bölgesi’ni, “İZBAŞ’ın genişleme sahası olarak gördüklerini” belirterek, “Sınır komşumuz olan 1 milyon 500 bin metrekarelik bu arazinin İzmir ekonomisine kazandırılması için tüm planlamalarımızı yapıyoruz. İnşallah 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yakışır planlı bir serbest bölgeyi ülkemize ve kentimize kazandıracağız.” dedi.

“BUGÜN YATIRIMA AÇILSA, TALEBİ KARŞILARIZ”

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda süreç hakkında İzmirli sanayicilere bilgi veren Sevimli, kentteki OSB’lerin pek çoğunda satılık sanayi parseli bulmanın imkânsız hale geldiğini, iki serbest bölgenin de tam doluluğa yakın seviyede olduğuna dikkat çekti.

Tüm sanayi bölgelerinde yeni yatırım alanı ihtiyacının had safhaya yükseldiğini vurgulayan Sevimli, bu durumun kente yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcılar ile kapasite artışı düşünen sanayicilerin en önemli sorunu olduğunu kaydetti.

İZBAŞ’ın sınır komşusu olan arazinin bugün yatırımcılara açılması durumunda, mevcut altyapılarının ek talebi rahatlıkla karşılayacak ve yatırımcılarla buluşturacak kapasitede olduğuna işaret eden İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, 187 firmada 5 binin üzerinde insana iş ve aş sağladıklarını belirterek, doluluk oranının yüzde 88 seviyesinde olduğunu kaydetti.

"Arıtma tesisimiz, elektrik ve doğalgaz altyapımız hazır" diyen Sevimli, "Kuzey İzmir Otoyolu’na 15 dakika, İzmir merkezine yarım saatlik mesafedeyiz. Aliağa Nemrut limanlarına ve İzmir Alsancak Limanı’na 30’ar kilometrelik mesafedeyiz. Ancak en az bunlar kadar önemli olan bir özelliğimiz daha var. Hatasız işleyen bir sistemimiz, yatırımcılarımızın talep ve beklentilerini en iyi şekilde anlayıp hızlıca proaktif çözümler üretebilecek profesyonellerden oluşan güçlü bir yapılanmamız ve hizmet kadromuz var. Örnekleri yurt dışında çok sayıda olan “Plug & Play”, yani “Tak Çalıştır” konseptine sahip bir genişleme alanını kısa sürede inşa edebilir ve siz kıymetli sanayicilerimizin hizmetine sunabiliriz. İhracat odaklı çalışan tüm sanayicilerimize Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında bu müjdeleri vermeyi diliyoruz" diye konuştu.

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