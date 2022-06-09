iyzico'dan Kadın Girişimci Destek'lerinde üçüncü dönem

Türkiye’nin finans teknolojileri lideri iyzico’nun hayata geçirdiği "iyzico Kadın Gi-rişimci Destek Programı"nda üçüncü başvuru dönemi başladı.İSTANBUL (İGFA) - "iyzico Kadın Girişimci Destek Programı"nı hayata geçiren şirket, programın ikinci başvuru sürecini başlattı. 2. dönemde kabul edilecek kadın girişimcilere ilk dönemde olduğu gibi finanstan eğitime, pazarlama ve tanıtımdan özel indirimlere kadar birçok avantaj sunulmaya devam edilecek.

Girişimcilik ekosistemine özellikle kadın girişimcilere büyük önem verdiklerini belirten iyzico CEO’su Orkun Saitoğlu, Türkiye'de kadınların hesap sahipliği oranı yüzde 54. Türkiye’de girişimci kadınlar yüzde 29’unun banka kredisine erişimde ve yüzde 38’inin erken aşama kamu desteklerine ulaşmada zorluk çektiğine vurgu yaptı.

İlk iki başvuru döneminde alınan pozitif geri dönüşlerin ardından üçüncü dönem için de oldukça heyecanlı olduklarını belirten Saitoğlu, her koşulda üretim yapmak için mücadele eden kadınlara destek vermek, kadın girişimcilerin gücünü iyiden iyiye artırmak için her zaman onların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Program kapsamında kadınlar ilk 6 ay 0 komisyon desteğine sahip olurken tanıtım desteği, dijital pazarlama ve online satış alanlarında ücretsiz eğitimler de alabilecek.

iyzico iş ortakları Google, Good4Trust, IdeaSoft, Paraşüt, Mükellef ve Webtures da program dahilindeki kadın girişimcilere özel eğitimler ve indirim imkanları tanıyacak.