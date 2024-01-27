İYİ Partili Sedat Kılınç'ın inşaat firması ödül aldı

İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç, iş dünyasındaki başarısına bir yenisini daha ekledi. Sedat Kılınç İnşaat markası, ‘Yılın İnşaat Markası’ ödülüne layık görüldü. Siyasi çalışmalarındaki yoğunluk nedeniyle ödülü Sedat Klınç’ın yerine oğlu Atakan Kılınç aldı.MEHMET UZEL / KAYSERİ (İGFA) - İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç, uzun yıllardır başarılı bir şekilde sürdürdüğü inşaat sektöründeki başarılarını bir ödül daha alarak yine taçlandırdı. ‘Yılın İnşaat Markası’ ödülüne layık görüldü. Siyasi çalışmalarındaki yoğunluk nedeniyle ödülü Sedat Klınç’ın yerine oğlu Atakan Kılınç aldı.

Sedat Kılınç, ödül sonrası yaptığı kısa değerlendirmede Kayseri halkına teşekkür ederek, şunları kaydetti: “Ulusal marka ödül töreninde, Yılın inşaat markası ödülünü yoğun siyasi çalışmalarımızdan dolayı Oğlum Atakan teslim aldı.

Bu ödüle bizleri layık gören, değerli jüri üyelerine çok teşekkür ederim.