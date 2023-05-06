İYİ Parti'den BUSİAD'a ziyaret

İYİ Parti, seçim çalışmaları kapsamında Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği'ni (BUSİAD) ziyaret etti.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa 1. Bölge Milletvekili Adayları Selçuk Türkoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı ve yine 1. Bölge Milletvekili Adayı Sevinç Atabay ile Bursa İl Teşikilatı'nın İş İnsanları Komisyonu üyelerinin katıldığı BUSİAD Evi'nde gerçekleştirilen ziyarette, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, BUSİAD'ın hazırladığı Bursa Vizyonu'nun sunumunu gerçekleştirdi.

Küçükayalar, güven, öngörülebilirlik ve istikrarın iş insanları için şart olduğunu dile getirerek, üç ayda bir gerçekleştirdikleri İktisadi Yönelim Anketlerinden, ülkenin geleceğine ilişkin hep umutlu sonuçlar aldıklarını da belirtti.

İYİ Parti Eğitim İşleri Başkanı ve Bursa 1. Bölge Milletvekili Adayı Sevinç Atabay, “Sanayi bizden nasıl bir insan kaynağı ister? Sanayinin, tarımın ve turizmin istediği insan sınıflardan çıkmıyor. Teori az pratik çok bir sitem kuracağız” dedi. İYİ Parti 1. Bölge Milletvekili Adayı Selçuk Türkoğlu ise “Öngörülebilirliğin olmadığı ülkenin adıdır Türkiye” diyerek, bu seçimde güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin oylanacağını da ifade etti.

Ziyaret toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.