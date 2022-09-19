İTO üyelerine 'dijital'in püf noktaları anlatıldı

Türkiye’nin dört bir yanından gerek yüz yüze gerek online eğitimlerle dijital pazarlamanın inceliklerini anlatan Dijital Pazarlama Okulu, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile gerçekleştirdiği Dijital Pazarlama ve Markalaşma Eğitimi’ düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin en çok tercih edilen dijital eğitim kurumu Dijital Pazarlama Okulu, bireysel olarak gerçekleştirdiği eğitimlerin yanı sıra kurumlara verdiği özel eğitimlerle de ön plana çıkıyor.

2014 yılından bu yana Türkiye’nin önde gelen kurumları ile verdiği eğitim seminerleri ile sektörel ekosistemin gelişmesine katkı sağlayan Dijital Pazarlama Okulu, aynı zamanda nitelikli istihdamın da oluşmasına olanak tanıyor.

İstanbul Ticaret Odası ile gerçekleştirdiği eğitim programı hakkında bilgi aktaran Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “Bireysel gerçekleştirdiğimiz eğitimlerin yanı sıra Türkiye’nin önemli kurumlarına verdiğimiz eğitimler de büyük önem taşıyor. Online veya yüz yüze olarak yaptığımız eğitimler ile tek çatı altında binlerce kişiye ulaşmış oluyoruz. Dijital ekosistemin gelişmesi ve sektöre istihdam sağlaması açısından eğitim programları oldukça büyük öneme sahip. Kısa zamanda gerçekleştirdiğimiz etkili eğitimler ile dijital dünyaya giriş ve markalaşmanın haricinde sıra dijital pazarlamanın püf noktaları, performans pazarlaması, Google ve sosyal medya reklamları ücretsiz bir şekilde katılımcılara anlatıldı. Dijital Pazarlama Okulu olarak kişiler veya kurumlar ile sadece eğitim esnasında değil, eğitim sonrasında da iletişimde kalmayı sürdürüyoruz. Alanında uzman 35 eğitmenimiz ile sertifikalı eğitimler ile sektörün önemli bir ihtiyacın giderilmesine destek oluyoruz” dedi.