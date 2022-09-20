İTO seçimleri için TÜMKİAD sahad

Yaklaşan İTO (İstanbul Ticaret Odası) seçimleri arefesinde sahadaki en hareketli grup olarak göze çarpan TÜMKİAD, İTO seçimleri için seferberlik ilan etti.İSTANBUL (İGFA) - TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu ve ekibi İTO’nun temsil düzeyinin yükseltilmesi için çok detaylı bir saha çalışması yürütüyor. Halkalı Elite World Europe Hotel’de toplananTÜMKİAD İstanbul Ticaret Odası seçimleri için kolları sıvadı.

Yaklaşık 500 TÜMKİAD üyesinin hazır bulunduğu gecede konuşan Genel Başkan Nihat Tanrıkulu,İTO seçimleri için SKM’yi kurduklarını söyledi. Başarılı ekibinin sahanın altını üstüne getireceğini dile getiren Tanrıkulu,’ Genel Başkan Yardımcım Murat Güngör başkanlığında sahanın altını üstüne getirecek bir ekiple yola çıkıyoruz. Çok olmakla değil çok çalışmakla başarılı olacağız. Bizim de söyleyecek sözümüz ve arkasında dimdik durduğumuz bir vizyonumuz var. Eğecek bir boynumuz yok. Kadrini bilene kadim dostluğumuz var iken, kıymet bilmeyene ayıracak dakikamız yok. Şimdi susma zamanı. Şimdi çalışma ve inandığımız yolda ilerleme zamanı. Bize inanan, kulak ve gönül veren tüm dostlarımızı Tümkiad SKM çatısı altında birleşmeye davet ediyorum. Hayırlı ve mübarek olsun’’ dedi.

Genel Başkan Nihat Tanrıkulu, üyeler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.