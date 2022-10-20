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İthal yem dönemi bitiyor! Çiftçiye yem bitkisi tohum desteği

EKONOMİ 20.10.2022, 08:20
İthal yem dönemi bitiyor! Çiftçiye yem bitkisi tohum desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi 3 bin 187 çiftçiye 133 ton yem bitkisi tohumu desteği verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin her fırsatta yanında olduklarını belirterek, "Güçlü Türkiye, güçlü tarım ile var olur. Biz bunu net bir şekilde biliyoruz. Samsun'da tarımsal ve hayvansal üretimdeki potansiyeli daha da yukarılara çekmek için gayret veriyoruz” dedi.SAMSUN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Samsun'da tarım ve hayvancılığa önemli katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda hazırlanan Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarını Artırma, Üretimi Çeşitlendirme ve Geliştirilmesi Projesi ile yem bitkisi tohum dağıtımı töreni düzenlendi.

Vezirköprü Tarım Kredi Kooperatifi Bahçesi'nde düzenlenen programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ali Korkmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam ve üreticiler katıldı.

Proje kapsamında ilkbaharda 54 ton dağıtım yapılırken, bu rakam sonbahar döneminde 79 tona çıkarıldı. Destekten Alaçam, Asarcık, Atakum, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, İlkadım, Kavak, Ladik, 19 Mayıs, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü ve Yakakent olmak üzere 3 bin 187 çiftçi yararlandı.

ÇİFTÇİMİZİN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin her fırsatta yanında olduklarını belirterek, "Güçlü Türkiye, güçlü tarım ile var olur. Biz bunu net bir şekilde biliyoruz. Samsun'da tarımsal ve hayvansal üretimdeki potansiyeli daha da yukarılara çekmek için gayret veriyoruz. Çiftçimizin geliri arttırmak içinde projeler üretiyoruz. Durmayacağız, çiftçimizin yanında üretimin destekçisi olmayı sürdüreceğiz" dedi.

3 BİN 187 ÇİFTÇİ FAYDALANACAK

2022 yılı için 54 ton ilkbaharda, 79 ton sonbaharda olmak üzere toplam 133 ton yem bitkisi tohumu dağıttıklarını da ifade eden Başkan Demir, "Bu proje ile 3 bin 187 çiftçimiz ile 113 bin dekar alanda ekim yapılacak. Toplam proje bedeli yaklaşık 6 milyon TL’dir. Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimize desteğimiz daha da büyüyerek devam edecektir. Çiftçilerimize ‘üretim sizden, destek bizden’ diyoruz. Çiftçilerimizin ürünleri bol, kazançları bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

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