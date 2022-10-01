İtalyan “metalci”lerden İstanbul çıkarması

İtalyan döküm teknolojileri, İstanbul’da Türk metalurji endüstrisi ile buluşuyor. İki ülke arasındaki ticaretin gelişmesine katkı sunması beklenen ANKIROS Fuarı için, döküm teknolojisi sektörünün öncüsü 13 İtalyan şirket İstanbul’a gelecek ve fuardaki İtalyan Pavyonunda yeni nesil ürünlerini tanıtacak.İSTANBUL (İGFA) - Otomotiv, inşaat, sivil endüstri ve beyaz eşya gibi sektörlerinde kullanılacak metal üreticilerinin en önemli tedarikçilerinden biri olan İtalyan döküm makineleri sanayisinin temsilcileri, 6-8 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek ANKIROS – 15. Uluslararası Demir-Çelik, Döküm, Demirdışı Metalürji Teknolojileri Fuarı’nda Türk iş ortaklarıyla buluşmak için gün sayıyor.

İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı (ITA) ve İtalyan Döküm Sanayicileri Derneği (AMAFOND) desteğiyle İstanbul Tüyap Kongre Merkezi’ndeki fuara katılacak olan İtalyan firmalar, en yeni teknolojilerini ve sektöre yön veren inovasyonları Türkiye pazarına tanıtacaklar. 1000’den fazla katılımcıyı 20.000 ziyaretçi ile buluşturmayı hedefleyen ANKIROS Fuarı’nda İtalyan döküm makinası üreticileri Türk metalurji sektörünün önde gelen firmalarıyla bir araya gelecek.

İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı (ITA) ve İtalyan Döküm Sanayicileri Derneği (AMAFOND)’un önderliğinde, İtalyan döküm sanayi sektörünün önemli temsilcilerinden 13 firma ANKIROS Fuarı için İtalya’dan gelecek; son teknoloji ile üretilen döküm makinelerini tanıtacak. Fuarda, sektörün en uygun teknoloji ve fiyatlarını sunan İtalyan üreticiler, ENDÜSTRİ 4.0 gereksinimlerine uygun ve düşük enerji tüketimli yeni nesil makineleri Türkiye pazarıyla buluşturacak.

DÖKÜM SANAYİNDE TÜRKİYE VE İTALYA ÜST SIRALARDA

Dünya çapında başlıca ülkelerden veri toplayan AFS tarafından yayınlanan Dünya Döküm Üretim Sayımı 2020 verilerine göre, her yıl sektörde toplam 73 milyonu dökme demir sektörüne yönelik döküm, 10 milyonu çelik döküm ve 18 milyonu demir dışı döküm olmak üzere toplam 106 milyon ton döküm üretimi yapılıyor. Türk sanayisi 2,2 milyon tonun üzerinde döküm üretimi ile dünyada üst sıralarda yer alırken onu 1,5 milyon döküm ile İtalyan sanayisi takip ediyor.

Türkiye’nin dünyaya demir-çelik ihracatı 2022 yılının ilk 7 ayında 9,76 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki yıla göre yüzde 18,3 artış göstermiştir.