İsviçre’den altın ithalatı 11 yılın zirvesinde

Türkiye’nin İsviçre’den altın ithalatı, yüksek enflasyonun değerli metale olan talebi artırmasıyla ocakta 11 yılın zirvesine ulaştı.İSTANBUL (İGFA) - İsviçre Gümrüğü verilerine göre Ocak ayında 58 tondan fazla altın Türkiye’ye sevk edildi. Bu, Ocak 2012’ye kadar giden verilerdeki en yüksek miktar oldu.

Ekonomist Dergisi'nin haberine göre, söz konusu miktar aynı zamanda İsviçre altın ihracatının yüzde 42’sini oluşturdu.

Hatırlanacağı gibi, Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra altın ithalatını sınırlayıcı adımlar atmıştı.

Merkez Bankası da bankalardan müşterilerine altın satışlarında minimum spread uygulamalarını talep etmişti.

Altın ithalatı son aylarda Türkiye’nin cari açığında önemli rol oynadı.

Merkez Bankası geçtiğimiz yıl rezervlerine 148 ton altın ekleyerek altın alımlarını açıklayan kurumlar arasında en fazla altın talebi gösteren kurum olmuştu.