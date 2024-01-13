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Isuzu D-Max, Karavanist Fuarı’nda doğaseverlerle buluşuyor

EKONOMİ 13.01.2024, 12:45
Isuzu D-Max, Karavanist Fuarı’nda doğaseverlerle buluşuyor

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, yurtiçi ve yurtdışı pazarlardaki güçlü büyüme ivmesini yenilikçi ve çevreci araçları ile sektörel etkinliklerde yer alarak destekliyor. Son olarak “Karavanist - İstanbul 4. Karavan ve Ekipmanları, Tinyhouse, Outdoor ve Kamp Malzemeleri Fuarı”na katılan Anadolu Isuzu, organizasyon süresince doğaseverlerle bir araya gelecek. İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarın ziyaretçileri, 6-14 Ocak 2024 tarihleri arasında Anadolu Isuzu’nun pick-up segmentindeki iddialı modeli Isuzu D-Max’i yakından tanıma fırsatı buluyor.İSTANBUL (İGFA) - Dört farklı donanım seviyesi ile pazarda her türlü alıcı profiline hitap eden ve sınıfında standartları daha yükseğe taşıyan Isuzu D-Max modeli yüksek performansı ve her türlü yol koşullarına dayanıklı yapısı ile ülkemizin doğusundan batısına  başarıyla hizmet veriyor. Anadolu Isuzu’nun, her türlü müşteri ihtiyacının en iyi şekilde karşılanması için çalışan güçlü bayi ve servis ağının desteğini de arkasına alan Isuzu D-Max, Euro 6E emisyon standartlarına uyum sağlamasının yanı sıra dayanıklılığı, çevreci motoru ve düşük toplam sahip olma maliyeti ile büyük beğeni topluyor.

Isuzu D-Max’in 4x4 versiyonları diferansiyel kilit sistemi ile off-road severlerin taleplerine yanıt verirken, adaptif hız sabitleme,  arka radar,  yağmur ve ışık sensörü, kör nokta algılama, stereo  kamera ve bununla birlikte üst donanımlarda sunulan (ADAS) ileri sürüş destek sistemleri kullanıcılarına üstün bir sürüş güvenliği sağlıyor. 9 inç dokunmatik multimedya, kablosuz Apple Car Play ve Android Auto bağlantısı,  çift bölgeli dijital klima, koltuk ısıtma, geniş saklama alanları ve USB şarj girişi gibi konfor ve kullanışlılık sağlayan özellikleri Isuzu D-max’in pazardaki konumunu daha da güçlendiriyor.

Isuzu D-Max “yenilenen gücü” ile daha da güvenli

Dünden bugüne dayanıklılığı ile dikkat çeken Isuzu D-Max, yeni şasi tasarımı sayesinde daha dayanıklı ve gelişmiş fren sistemi gibi güven veren özellikleriyle öne çıkıyor. Isuzu D-Max’in römorkun gezinmesini veya savrulmasını algılayan römork savrulma önleme sistemi  ise sorunun giderilmesine yardımcı olmak amacıyla hızını düşürerek daha kontrollü çekiş sağlıyor. Motor torkunu azaltarak ve tekerleklerdeki fren basıncını kademe kademe artırarak aracı yavaşlatan römork savrulma önleme sistemi   sayesinde Isuzu D-Max ile yolculuklar daha da konforlu hale geliyor. Isuzu D-Max’in güvenlik özellikleri arasında, sürücünün sağ üst tavanında bulunan ve acil durumlarda basıldığında doğrudan 112 Acil Çağrı Merkezi’ne  bağlanan SOS butonu da yer alıyor.

800 mm sudan geçiş yüksekliği

Tüm versiyonlarında 800 mm ile sınıfındaki en yüksek sudan geçiş özelliğine  sahip olan Isuzu D-Max 35° tırmanma, 30,5° yaklaşma ve 24,2° uzaklaşma açıları gibi ileri sürüş destek sistemleri en zorlu koşullarda bile üstün manevra becerileri sunarak profesyonel bir deneyim sağlıyor. Isuzu’nun yüksek tork ve güç sunmanın yanı sıra yakıt tüketiminde de oldukça tutumlu olan 1.9 cc motoru, 4 milyon  km'ye eşdeğer testlerden başarıyla geçerek sağlamlığını ve güvenilirliğini kanıtlamış durumda. Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, müşteriye çok cazip gelen yeni tasarım ve donanımları  sayesinde daha da dinamik ve güçlü bir yapıya kavuşan Isuzu D-Max modelini 2023’ün Nisan ayında pazara sundu. Yeni nesil donanımlarıya tasarımı bütünüyle yenilenen Isuzu D-Max pick-up ailesi, yüksek verimlilik ve performans özelliklerini devam ettirirken araç güvenliğini ve sağlamlığını artıran şasisi, güçlü süspansiyon yapısı ile kullanıcısına daha fazla güven veriyor.

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