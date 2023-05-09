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İşte Türkiye'nin en iyi işverenleri

EKONOMİ 09.05.2023, 15:12
İşte Türkiye'nin en iyi işverenleri

Great Place to Work Sertifikası sahibi işverenlerin dahil olduğu Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi açıklandı.İSTANBUL (İGFA) - 1992'den bu yana gerçekleştirdiği 100 milyondan fazla çalışanın geri bildirim anketinden elde ettiği bilgilerle bir işyerini harika hale getiren kavramın “GÜVEN” olduğunu belirleyen Great Place To Work, 2023 için Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi’ni açıkladı. Great Place To Work® tarafından gerçekleştirilen analizlere dahil olarak Great Place To Work® Sertifikası almaya hak kazanan yerel ve uluslararası organizasyonların katıldığı Great Place To Work® Türkiye’nin En İyi İşverenleri™ Listesi’nde bu yıl 6 kategoride 163 organizasyon yer aldı.

8 kategori üzerinden açıklanan listenin 10-49 Çalışan Sayısı Kategorisinde 31, 50-99 Çalışan Sayısı Kategorisinde 30, 100-249 Çalışan Sayısı Kategorisinde 45, 250-499 Çalışan Sayısı Kategorisinde 21, 500-999 Çalışan Sayısı Kategorisinde 17 ve 1.000 Üzeri Çalışan Sayısı Kategorisinde 19 şirket yer aldı.

10-49 ÇALIŞAN SAYISI KATEGORİSİ

    TRABZON PORT     VEGA SİGORTA     CLEVER DIALOGUE     TREND MICRO     ÇALTEKİN LEGAL&TRUST     RON DIGITAL     ABGG GLOBAL GRUBU     NAKİL LOJİSTİK     WARPIRIS     ARAZ & ÜNLÜESER AVUKATLIK ORTAKLIĞI     NEWHEALTH MEDIA     MOTTO DANIŞMANLIK     BOOSMART     TRUGO     AYES LOJİSTİK     ONES TECHNOLOGY     EXTRA360 PAYMENTS & LOYALTY     GREENLOG INTERMODAL LOJİSTİK     KOLAYBİ     NORTHER GLOBAL LOJİSTİK     TRPARTS LOJİSTİK     POINTO     HUBX     ARTİSTANBUL     RE/MAX TÜRKİYE     UDO GAMES A.Ş.     NETOLOJİ YAZILIM     LABRYS CONSULTING     METATIME TEKNOLOJİ A.Ş.     WAYTOSAY     PACKUPP TEKNOLOJİ     TTS ULUSLARARSI NAKLİYAT     NİLTEK YAZILIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş

50-99 ÇALIŞAN SAYISI KATEGORİSİ

    CODEWAY     BENTEGO     MECHSOFT     LİMA LOJİSTİK     RANDSTAD     PLAN-S     LATRO KİMYA     DAIICHI SANKYO     KOMET METAL AKSESUAR SANAYİ A.Ş     SUPPLY CHAIN WIZARD     INFINIA     ALTINTEL LİMAN     VTC ENERJİ A.Ş.     YOLCU360     PHILIPS EV ALETLERİ     KOÇ YAŞA ÇOK YAŞA MEDİKAL     ALBERT GENAU     FARMAZON     İLMOR KİMYA     LINK SHIPPING     ARKEM KİMYA     SOMERSET MASLAK İSTANBUL     VEKTÖR BİLGİ VE YAZILIM TEKN.     VISPERA INFORMATION TECHNOLOGIES     SIGNIFY TURKEY     AKLEASE     MOBİLİZ     PEAKUP     PROPERTY FINDER     VİTEL A.Ş.

100-249 ÇALIŞAN SAYISI KATEGORİSİ

    LANSINOH     CISCO     DOĞUŞ HOLDİNG     ESAS GAYRİMENKUL     ARD GRUP     VIESSMANN     BUKET YIKAMA     TAV AIRPORTS HOLDİNG     GLASSHOUSE     EKİN SMART CITY TEKNOLOJİ     CRM AKADEMİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ LİMİTED ŞİRKETİ     TOM     YAVUZÇEHRE     DOCPLANNER     DİAM VİTRİN TASARIM     DGPAYS IT BİLİŞİM HİZMETLERİ AŞ     RELATED DIGITAL     LILLY TÜRKİYE     ISS GLOBAL FORWARDING     SESTEK     PARLA SOLAR HÜCRE VE PANEL     ALBARAKATECH     INGAGE     EMLAKJET     SİRO     HANGİKREDİ     DATASSİST     STRYKER     ALLCARGO TURKEY     STRYKER MEDICAL INTERNATIONAL     LETGO     PURATOS TURKEY     PAYTR     SARP INTERMODAL     ZER     HOGARTH İSTANBUL     PAYTEN TEKNOLOJİ A.Ş     ALBAYRAK İNŞAAT     GENEL TRANSPORT     MICHELIN LASTİKLERİ TİCARET A.Ş.     UNITED PAYMENT     EMİR VARLIK     TD SYNNEX TÜRKİYE     TEKYAZ TEKNOLOJİK YAZILIMLAR     TEZMAKSAN MAKİNA

250-499 ÇALIŞAN SAYISI KATEGORİSİ

    ZURICH SİGORTA     ESBAŞ     ORGANİK KİMYA     KARİYER.NET     ABBVIE     UPFIELD GIDA     NOVARTIS     TEKNASYON     NOVO NORDISK TÜRKİYE     ELSAN ELEKTRİK     AYDEM ELEKTRİK PERAKENDE     ARABAM.COM     ASKON DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     NESİNE.COM     SOLVIA YAZILIM VE DANIŞMANLIK A.Ş.     KALKINMA YATIRIM BANKASI     STRAUMANN GROUP TURKEY     TRENKWALDER     KINAY TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK A.Ş.     AKENERJİ     GALATA TAŞIMACILIK

500-999 ÇALIŞAN SAYISI KATEGORİSİ

    ASTRAZENECA TÜRKİYE     MAGNA EXTERIORS & MIRRORS     MAGNA SEATING     AKRA HOTELS     VOTORANTIM CIMENTOS     ARCHITECHT BİLİŞİM     LOGO YAZILIM     SAHİBİNDEN.COM     SHELL TÜRKİYE     ADIDAS GROUP     AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ     GEDİZ ELEKTRİK PERAKENDE     GDZ ENERJİ YATIRIMLARI     ENTEK     FLORMAR     BİRGİ MEFAR İLAÇ

1000 + ÇALIŞAN SAYISI KATEGORİSİ

    ASSİSTT     DHL EXPRESS     KUVEYT TÜRK     HILTON     GDZ ELEKTRİK DAĞITIM     TELEPERFORMANCE     ALLIANZ TÜRKİYE     FPS TURKEY AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.     TUI HOTELS & RESORTS TÜRKİYE     PRONET     ATASUN OPTİK     PROCAT YAZILIM VE TEKNOLOJİ     TB SEWTECH TURKEY     ADM ELEKTRİK DAĞITIM     ERİŞİM MÜŞTERİ HİZMETLERİ A.Ş.     NTT DATA BUSINESS SOLUTIONS     ATOS MÜŞTERİ HİZMETLERİ     ETİYA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

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