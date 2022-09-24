İşte TOGG'un şarj cihazı

Yerli otomobil TOGG'un şarj cihazları ilk kez görüntülendi. TOGG için üretilen 180 kW gücündeki şarj cihazları 81 ilde yer alacak.Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda 180 kW gücündeki şarj cihazlarının kurulum için hazır olduğu belirtildi. "Uçtan uca kesintisiz bir kullanıcı deneyimi için çalışmalarımız planlarımız doğrultusunda devam ediyor" denilen paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Togg kurucu ortaklarından Vestel'in Türkiye’de, Trugo’ya özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazları kurulum için hazır.

Trugo ile elektrikli araç kullanıcıları Türkiye’nin 81 ilinde yüksek performanslı şarj altyapısıyla, kesintisiz bir deneyim yaşayacak."

TOGG'un 2023'ün mart ayında yollarda olması bekleniyor. https://twitter.com/TruGoCharging/status/1573296757622317056