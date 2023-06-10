İşte karşınızda yeni Mustang

Ford’un en ünlü spor otomobili Mustang, dünyanın en ikonik dayanıklılık yarışı olan Le Mans 24 Saat’te mücadele edecek.İSTANBUL (İGFA) - Tamamen yeni Mustang Dark Horse baz alınarak tasarlanan Mustang GT3 yarış aracı, Le Mans 24 Saat öncesinde gerçekleştirilen 100. yıl kutlamasında yarış dünyasına tanıtıldı. Mustang yarış aracı, dünyanın önde gelen motorsporları tasarımcısı Troy Lee’nin cesur ve renkli tasarımıyla dikkat çekiyor. Efsanevi Mustang GT3, aynı zamanda Troy Lee'nin Ford yarış araçlarıyla ilk çalışmasını temsil ediyor.

Ford, bu lansmanla birlikte Mustang'i resmi olarak global FIA GT3 kategorisine dahil etti. Ford’un Le Mans 24 Saat'teki son zaferi 2016 yılında Ford GT ile gelmişti.

Ford Motor Company CEO’su Jim Farley, Ford ve Le Mans’ın tarihlerinin iç içe olduğunu belirterek, “Şimdi dünyanın en heyecanlı ve en önemli yarışına geri dönüyoruz. Artık sadece Ford ve Ferrari birbirine karşı yarışmıyor. Ford, herkese karşı yarışıyor. Aynen Bronco ve Raptor ile off-road’da yaptığımız gibi Mustang ile Le Mans’a geri dönmek, global motorsporları işi oluşturmamızda çok önemli bir adım” dedi.