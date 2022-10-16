İşte kadın üreticilerin hayalleri

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde üretici kadınlarla buluştu. Kadın üreticiler, hayal ve hedeflerini paylaştı.MERSİN (İGFA) - Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen etkinliğe katılan Başkan Seçer, konuşmasına Bartın’da yaşanan maden kazasında hayatlarını kaybeden madencileri anarak başladı. Seçer, “Yasalar ve uygulayıcılar, olası felaketleri önleyecek tedbirler almak zorundadır. Türkiye’de kanunlara herkes riayet etmek zorunda olmalı. Çok daha fazla kazanayım amacıyla, kanunları yok sayanlara aman vermemeliyiz” dedi.

Başkan Seçer, kendisine kaynak olarak gelen paranın vatandaşın parası olduğunu vurgulayarak, Mersin’de çok güzel işlerin olduğunu ve Mersin’in özünde bir tarım kenti olduğu gerçeğini dile getirdi ve “Biz Türkiye'nin en değerli üretimini ve cirosunu yapan 5. veya 6. sırada kentiyiz. Ne kadar güçlü bir kentte yaşadığımızı herkes bilsin. Herkes bizden tarımsal destek istiyor. Bu bizim görevimiz değil, fakat üreticiye yardımcı olmak için bu katkıyı veriyoruz ve bunun için de bütçemizden önemli bir pay ayırıyoruz. Daha kaliteli ve daha fazla üretim yapalım diye” ifadelerini kullandı.

‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim” projesinden şu anda 180 yetiştiricinin faydalandığını ve bunların içerisinde kadın yetiştiricilerin önemli bir yer tuttuğunu belirten Seçer, “Bugüne kadar desteğimizden yararlanan 180 ailenin 94’ü kadın üretici ve bizden toplamda 2 bin 350 hayvan almışlar. Kazanç adını taşıyan projemizden 96 kadın üreticimiz yararlanmış. Toplam 9 bin 600 kaz kazanmışlar, bunu yetiştiriyorlar” dedi.

Başkan Seçer, Silifke’deki Gazi Çiftliği’nde gerçekleştirilen etkinlik ve eğitimlerden de bahsederek, kadın üreticilere kompost gübre eğitiminden, paketleme ve satışa, ambalaja, birçok konuda orada kadınlarımıza eğitim verildiğini hatırlattı. Başkan Seçer, Darısekisi’nde de çok güzel bir Örnek Köy kurulduğunu anımsatarak, “Bu işler Mersinden Kadın Kooperatifi’nin katkılarıyla, Milli Eğitim’in, Halk Eğitim’in destekleriyle oldu” diye konuştu.

Yöneticilik konusunda Atatürk’ü örnek aldığını, O’nun askeri dehası yanında, muhteşem bir devlet adamı olduğunu vurgulayan Başkan Seçer, “Atatürk devlet adamıydı, bezirgan siyasetçi değildi. Onun aklıyla, onun zihniyetiyle bu ülkeye hizmet ettiğimiz için, gelecek kuşakları düşünerek bu ülkeyi yönetiyoruz. Oy sizin en değerli varlığınız. Hiç kuru gürültülere pabuç bırakmayın. Yalana dolana, insanların duygularını istismar edenlere, dilini, milliyetini, mezhebini kullanan siyasetçilere kulak asmayın. Kimden hizmet alıyorsanız, size samimi olarak hizmeti kim getiriyorsa götürün o insana oy verin ki, namerdin karşısında onu mağlup etmeyin. Bölücülük, bu ülkenin en büyük belalarından biridir. Kavga etmek kimseye fayda sağlamaz. Onun için birlik, beraberlik, sevgi ve saygıda kesinlikle taviz vermeyiz” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı Mahalle Mutfakları, Dosthane, ücretsiz eğitim öğretimi destekleme kurs merkezleri gibi sosyal destekleri de anlatan Başkan Seçer, belediyenin çözüm merkezi TEKSİN uygulaması üzerinden talep ve önerilerini iletebileceğini söyledi.

Mersinden Kadın Kooperatifi ve gönüllülük çalışmaları hakkında konuşan Meral Seçer de 2019 yılında Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde Kadın ve Aile Hizmetleri Gönüllülük Şubesi’nde gönüllü olarak yola koyulduklarını belirterek, “Kadınlarımızla sohbetlerimizde ürettiklerini değerlendirmek, bunların aile ekonomilerine katkılarını sağlamak istiyorlardı, ancak bunları tek başlarına yapamazlardı. Böyle bir durum sonucunda Mersin’de, 2019’dan beri çok şahane olaylar gelişti” ifadelerine yer verdi.

Meral Seçer, bu süreç içerisinde hayata geçirilen projeler sayesinde, üreten ve sosyalleşen kadınların sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekerek, “Kadın Üretici Pazarları sayesinde, kadınların ürettiği ürünler sadece pazarlarda değil, Mersin’de ve ulusal pazarlarda da duyulmaya başladı. Sonuçta şunu gördük; ürettiğinizin kıymetini bildiğinizde, ayaklarınız yere daha sağlam basacak” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, üretimin ana gücünün kadınlar olduğunu belirttiği konuşmasında, kadınların her işi başarabileceğini kaydetti. Antmen, “Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin projeleriyle, sadece emekçi değil, üretici ve patron da oluyorsunuz. Kendinizi asla erkeklerden daha az çalışır, emek verir veya daha az başarılı görmeyin” ifadelerini kullandı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, “Bu kadar üretken, üreten, üretmeye kendini adamış kadının karşısında konuşmak yürek işi. Ben hepinizi takdir ediyorum, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Erkeklere güvenmeyin, kendinize güvenin. Hepinizin başarısı, kendi başarınızdır” diye konuştu.

Programda Büyükşehir Belediyesi’nin projelerinden faydalanan kadın üreticiler de söz aldı. Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi’nden yararlanan Tayyibe Alkan, “Ben eşimle 2 tane ineğimizle geçimimizi sağlıyorduk. Daha fazlasını alacak durumumuz yoktu. Bu yardımı duyduk. Küçükbaşa başvurduk, şimdi onlara bakmaya başladık. Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne, sağladığı bu destek için çok teşekkür ederiz” dedi.

Kazanç Projesi kapsamında kaz alan üreticilerden Rukiye Cılız, kaz üreticisi olmadan önce yaşadığı zorlu hayatı ve sağlık sıkıntılarını anlattı. Cılız, “Kaz üretimi için başvurdum ve çıktı. Gecemi gündüzüme kattım. Her şeyleri ile ilgilendim ve bana umut oldular. Yaşayabildiğim kadar yaşayıp, köyümde, toprağımda doymaya çalışacağım. Hiç kimseye muhtaç değiliz. Kadın olarak yapamayacağımız, altından kalkamayacağımız hiçbir şey yok. Bu fırsatı bize veren Bakanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Fide-fidan desteklerinden yararlanan ve organik tarımla uğraşan Hülya Altunkol, desteklerinden dolayı Başkan Seçer’e teşekkür ederek, “Organik tarım üreticilerini ve kadın üreticileri, tarım faaliyetlerinin her aşamasında yalnız bırakmayan, her daim doğru ve adil tarım uygulamalarını destekleyen, gelecek nesillere iyi şeyler bırakmayı kendine görev edinen Başkanım Sayın Vahap Seçer’e ve tüm kadın çiftçilere teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi’nin projelerini başarıyla yürüten kadınlara çiçek takdiminde bulundu ve kadın üreticiler de Başkan Seçer’e kendi yetiştirdikleri ürünlerden hediye ettiler.