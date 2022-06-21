İşte GES hakkında merak edilenler...

Gelire Endeksli Senet ihracında talep toplama sürecinde sona doğru yaklaşıldı. Alıcılar, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası şubeleri aracılığıyla taleplerini iletebiliyor.

Gelire Endeksli Senetlerde talep toplama işlemi yarın sona eriyor. Yatırımcılar en az bin lira tutarında talepte bulunabiliyor. İhraçlar bir liranın katları şeklinde gerçekleşecek.

GES'lerin getirileri Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin gelirine endeksli olacak. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden bütçeye aktarılan hasılat payları üzerinden gerçekleşecek.

Senetler, 24 Haziran tarihinde yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. Dönemsel bazda yatırımcısına yüzde 5 virgül 32 oranında getiri sağlayacak.

GES'lerin yıllık bileşik getiri oranı yüzde 23 virgül sıfır 4 olacak. Yatırımcıya 6 ay vadeyle sunulan senetlerde 3 ayda bir kupon ödemesi yapılacak.

Gelire endeksli senetlerin ilk kupon ödemesi 23 Eylül tarihinde doluyor.