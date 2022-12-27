İşte çalışanların 2022'de yeme-içme tercihleri...

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, bu yıl da çalışanların Sodexo Restaurant Pass yemek kartı harcamalarını analiz ederek 2022 yılının yeme – içme tercihlerini açıkladı. Yemek kartı kullanımı yüzde 73 artarken, perakende sektörü kebap, hizmet ve bilişim sektörü fast food tercih etti. İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de çalışan hayatının dinamiklerini ortaya koyan Sodexo’nun gelenekselleşen çalışması “Çalışanların Yeme-İçme Tercihlerini ve Harcama Alışkanlıkları”, 2022 yılında da yeme-içme sektörüne yönelik ilginç veriler ortaya koydu.

ORTALAMA BİR YEMEĞE HARCANAN TUTAR 2021 YILINA GÖRE YÜZDE 73 ARTTI

Değişen kullanıcı alışkanlıklarından, fiyat uygulamalarına kadar geniş bir analiz yapılan çalışmaya göre, 2022 yılında geçen yıla kıyasla öğle saatlerinde yapılan yemek kartı kullanımlarında artış yaşanırken, yemek başına harcanan tutar ortalama 71 TL’ye ulaştı.

İSTANBUL'DA SARIYER İLK SIRADA

Sodexo kullanıcılarının yaptıkları harcamalara göre Sarıyer, İstanbul’da en yüksek bütçeli yemek yenen yer oldu. Sarıyer’de bir yemek için ödenen ortalama tutar 94 TL olarak kaydedilirken, Sarıyer’i sırasıyla Kadıköy ve Kartal ilçeleri takip etti. İstanbul’da en uygun fiyatlı yemek yenen semt ise 27 TL ile Bağcılar oldu. Bağcıları sırasıyla Büyük Çamlıca ve Bostancı takip etti. Bir yıl öncesine göre en yüksek harcama artışı yüzde 94 ile Kartal ilçesinde gerçekleşti. En az oran artışı ise yüzde 36 ile Arnavutköy’de yaşandı. Geçtiğimiz yıl Arnavutköy’de yemeğe harcanan ortalama tutar 54 TL iken bu yıl 74 TL’ye yükseldi.

İzmir’de ortalama 117 TL yemek tutarı ile Çeşme, İstanbul’u da geride bırakarak en yüksek bütçeyle yemek yenen ilçe olarak öne çıktı.

İzmir’de en uygun fiyatlı yemek 29 TL ile Otogaraj ve Manavkuyu semtlerinde yenildi.

Ankara’da en yüksek bütçeli yemek yenen ilçe ortalama 88 TL ile geçen yıla göre yüzde 92 fiyat artışı yaşayan Etimesgut oldu. En uygun fiyatlı yemek 43 TL ile Yenimahalle ilçesinin Beştepe semtinde yendi. Ankara’da bir yıl öncesine kadar en düşük fiyat artışı yüzde 7 oranla Mamak ilçesinde gerçekleşti.

2022 yılında Sodexo harcamalarında genel Türkiye tablosuna bakıldığında ise ortalama bir yemek için ödenen tutar yüzde 73 artarak 71 TL oldu.

ÖĞLE YEMEĞİNDE YEMEK KARTI KULLANIMI ARTTI

Pandemi döneminde öğle yemeği harcamaları 13.00 ve 14.00 saatleri arası yapılırken, pandemi etkisinin azalması ve ofislere dönüşün artmasıyla birlikte öğle yemeği saatleri eski düzenine dönerek 12.00-13.00 saatleri arasına kaydı.

Bu arada istatistiki veriye göre İstanbul'da Sarıyer ve Şişli’de yemek kartı kullanımı yükselirken, bir önceki yıla göre Beşiktaş’ta azaldı. Ankara’da Yenimahalle ve İzmir’de Balçova da benzer şekilde çalışanların önceki yıla göre kullanımını en fazla arttırdığı ilçeler olurken, 2021 yılına göre en yüksek düşüş yaşanan ilçe Beşiktaş olurken pandemi etkisinin azalmasıyla birlikte Muğla – Marmaris ve Antalya – Konyaaltı ilçeleri önceki yıla göre en düşük artış yaşanan ilçeler olarak sıralamada yerini aldı.

PERAKENDE SEKTÖRÜ 'KEBAP' TERCİH ETTİ

Perakende sektörü kebap, hizmet ve bilişim sektörü fast food tercih etti. Yapılan analizde, kebapta kişi başı harcama tutarı 81 TL oldu.