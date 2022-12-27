Son Dakika

İşte çalışanların 2022'de yeme-içme tercihleri...

EKONOMİ 27.12.2022, 09:56
İşte çalışanların 2022'de yeme-içme tercihleri...

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, bu yıl da çalışanların Sodexo Restaurant Pass yemek kartı harcamalarını analiz ederek 2022 yılının yeme – içme tercihlerini açıkladı. Yemek kartı kullanımı yüzde 73 artarken, perakende sektörü kebap, hizmet ve bilişim sektörü fast food tercih etti. İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de çalışan hayatının dinamiklerini ortaya koyan Sodexo’nun gelenekselleşen çalışması “Çalışanların Yeme-İçme Tercihlerini ve Harcama Alışkanlıkları”, 2022 yılında da yeme-içme sektörüne yönelik ilginç veriler ortaya koydu.

ORTALAMA BİR YEMEĞE HARCANAN TUTAR 2021 YILINA GÖRE YÜZDE 73 ARTTI

Değişen kullanıcı alışkanlıklarından, fiyat uygulamalarına kadar geniş bir analiz yapılan çalışmaya göre, 2022 yılında geçen yıla kıyasla öğle saatlerinde yapılan yemek kartı kullanımlarında artış yaşanırken, yemek başına harcanan tutar ortalama 71 TL’ye ulaştı.

İSTANBUL'DA SARIYER İLK SIRADA

Sodexo kullanıcılarının yaptıkları harcamalara göre Sarıyer, İstanbul’da en yüksek bütçeli yemek yenen yer oldu. Sarıyer’de bir yemek için ödenen ortalama tutar 94 TL olarak kaydedilirken, Sarıyer’i sırasıyla Kadıköy ve Kartal ilçeleri takip etti. İstanbul’da en uygun fiyatlı yemek yenen semt ise 27 TL ile Bağcılar oldu. Bağcıları sırasıyla Büyük Çamlıca ve Bostancı takip etti. Bir yıl öncesine göre en yüksek harcama artışı yüzde 94 ile Kartal ilçesinde gerçekleşti. En az oran artışı ise yüzde 36 ile Arnavutköy’de yaşandı. Geçtiğimiz yıl Arnavutköy’de yemeğe harcanan ortalama tutar 54 TL iken bu yıl 74 TL’ye yükseldi.

İzmir’de ortalama 117 TL yemek tutarı ile Çeşme, İstanbul’u da geride bırakarak en yüksek bütçeyle yemek yenen ilçe olarak öne çıktı.

İzmir’de en uygun fiyatlı yemek 29 TL ile Otogaraj ve Manavkuyu semtlerinde yenildi.

Ankara’da en yüksek bütçeli yemek yenen ilçe ortalama 88 TL ile geçen yıla göre yüzde 92 fiyat artışı yaşayan Etimesgut oldu. En uygun fiyatlı yemek 43 TL ile Yenimahalle ilçesinin Beştepe semtinde yendi. Ankara’da bir yıl öncesine kadar en düşük fiyat artışı yüzde 7 oranla Mamak ilçesinde gerçekleşti.

2022 yılında Sodexo harcamalarında genel Türkiye tablosuna bakıldığında ise ortalama bir yemek için ödenen tutar yüzde 73 artarak 71 TL oldu.

ÖĞLE YEMEĞİNDE YEMEK KARTI KULLANIMI ARTTI

Pandemi döneminde öğle yemeği harcamaları 13.00 ve 14.00 saatleri arası yapılırken, pandemi etkisinin azalması ve ofislere dönüşün artmasıyla birlikte öğle yemeği saatleri eski düzenine dönerek 12.00-13.00 saatleri arasına kaydı.

Bu arada istatistiki veriye göre İstanbul'da Sarıyer ve Şişli’de yemek kartı kullanımı yükselirken, bir önceki yıla göre Beşiktaş’ta azaldı. Ankara’da Yenimahalle ve İzmir’de Balçova da benzer şekilde çalışanların önceki yıla göre kullanımını en fazla arttırdığı ilçeler olurken, 2021 yılına göre en yüksek düşüş yaşanan ilçe Beşiktaş olurken pandemi etkisinin azalmasıyla birlikte Muğla – Marmaris ve Antalya – Konyaaltı ilçeleri önceki yıla göre en düşük artış yaşanan ilçeler olarak sıralamada yerini aldı.

PERAKENDE SEKTÖRÜ 'KEBAP' TERCİH ETTİ

Perakende sektörü kebap, hizmet ve bilişim sektörü fast food tercih etti.  Yapılan analizde, kebapta kişi başı harcama tutarı 81 TL oldu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 30
2. Fenerbahçe 14 29
3. Adana Demirspor 14 27
4. Başakşehir 14 27
5. Trabzonspor 14 26
6. Konyaspor 15 25
7. Beşiktaş 14 23
8. Kayserispor 14 23
9. Alanyaspor 15 18
10. Gaziantep FK 14 17
11. Ankaragücü 14 16
12. Antalyaspor 13 16
13. Giresunspor 14 16
14. Hatayspor 14 15
15. Kasımpaşa 14 15
16. Sivasspor 15 14
17. Karagümrük 14 13
18. İstanbulspor 14 8
19. Ümraniye 14 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 15 40
2. Newcastle 16 33
3. M.City 14 32
4. Tottenham 16 30
5. M. United 14 26
6. Liverpool 15 25
7. Brighton 15 24
8. Fulham 16 22
9. Chelsea 14 21
10. Brentford 16 20
11. Crystal Palace 15 19
12. Aston Villa 16 18
13. Leicester City 16 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 16 14
17. Everton 16 14
18. Wolves 16 13
19. Nottingham Forest 15 13
20. Southampton 16 12
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4