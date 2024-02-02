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İşte 2024 yılı kedi-köpek muayene, kısırlaştırma ve aşı ücretleri…

EKONOMİ 02.02.2024, 09:51
İşte 2024 yılı kedi-köpek muayene, kısırlaştırma ve aşı ücretleri…

2024 yılının gelmesiyle birlikte Veteriner Hekimleri Odası Yeni Asgari Ücret tarifesini belirledi. Evcil hayvan sahipleri ve yeni sahiplenecek olanlar bu yılın güncel fiyatlarını merak ediyor. Peki 2024 yılında muayene, kısırlaştırma ve aşı ücretleri ne kadar?Esmanur GÜLBAHAR/ HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Kış mevsiminin kendisini göstermesi, grip salgınlarının artmasının yanı sıra hayvan dostlarımızın sağlığını da tehdit ediyor. Evcil hayvan sahipleri düzenli olarak hayvanlarını muayene ettirmeli ve aşılarını yaptırmalı. Peki bu yılın muayene, kısırlaştırma ve aşı ücretleri ne kadar? Yeni evcil hayvan sahiplenecek olan vatandaşlar nasıl bir yol izlemeli? Nelere dikkat etmeli?

Herkes Duysun Muhabiri Esmanur Gülbahar’a hayvan sağlığı ve veteriner kliniklerindeki güncel fiyatlar hakkında açıklamalarda bulunan Veteriner Teknikeri Hilal Hanım, Bursa’daki özel veteriner kliniklerinin  ortalama fiyatlarını şöyle sıraladı:

Kedi-köpek genel muayene: 900 TL
Mikroçip ve aşı karnesi: 600 TL
Endoskopik muayene: 4 bin TL
Kuduz aşısı: 500 TL
Karma aşı: 900 TL
Köpekler için coronavirus aşısı: 900 TL
Kedi lösemi aşısı: 900 TL
Tetanoz aşısı: bin 150 TL
Kediler için parazit aşısı: 500-750 TL
Köpekler için parazit aşısı: 500-1000 TL
Kedi-Köpek traşı ortalama: 750 TL
Erkek kedi kısırlaştırma (Kastrasyon): 3 bin 500 TL
0-10 kg arası erkek köpek kısırlaştırma: 4 bin TL
10-20 kg arası erkek köpek kısırlaştırma: 4 bin 250 TL
20 kg ve üzeri erkek köpek kısırlaştırma: 4 bin 750 TL
Dişi kedi kısırlaştırma (Ovariohisterektomi): 5 bin 500 TL
0-10 kg arası dişi köpek kısırlaştırma: 6 bin TL
10-20 kg arası dişi köpek kısırlaştırma: 6 bin 500 TL
20-40 kg arası dişi köpek kısırlaştırma: 6 bin 750 TL
40 kg ve üzeri dişi köpek kısırlaştırma: 7 bin TL

Yurt dışına çıkarılmak istenen hayvanlar için kullanılan kuduz kan titrasyon testi ise 9 bin TL şeklinde ücretlendiriliyor.

YENİ DOĞMUŞ KEDİ SAHİPLENENLER NASIL BİR YOL İZLEMELİ?

Genel muayenenin kedinin düzenli sağlık kontrollerindeki en önemli adım olduğunu vurgulayan Veteriner Teknikeri, yapılan rutin muayenelerde erken fark edilen sorunların, ileride oluşabilecek büyük problemlerin önüne geçilmesinde büyük etki sağlayacağını ifade etti.
Kedilerde tıraş ve aşılamanın 60 günlükken başladığını dile getiren Tekniker, “İlk etapta parazit aşılamaları yapılır. Karma 1. doz aşı yapılır, ardından 15 gün sonra karma 2. doz aşı tekrarlanır. Karma aşısı tamamlandıktan 15 gün sonra kuduz aşısı yapılır. Kuduz aşısının üzerinden 15 gün geçtikten sonra ise Lösemi 1. doz, bir 15 gün sonra da lösemi 2.doz aşısı yapılır.” dedi.

YENİ DOĞMUŞ KÖPEK SAHİPLENENLER HANGİ AŞILARI YAPTIRMALI?

İnsanlarda olduğu gibi hayvanların da çeşitli hastalıkları olabildiğini ve aynı bebeklerdeki gibi yavru köpeklerin de doğduklarında birçok hastalıktan korunmak için yaptırması gereken aşılar olduğunu belirten Veteriner Teknikeri Hilal Hanım, köpeklerde 15 ilâ 21 günlük periyotlarla yapılması gereken aşı sıralamasını paylaştı. Sıralama ise şöyle:
Karma 1. doz, karma 2. doz, kuduz, bronşin, bronşin 2. doz, corona, corona 2. doz.
Veteriner teknikeri, evcil dostlarımızın yaşamları boyunca 2 ayda bir parazit ilaçlamalarının tekrarlanması gerektiğini de hatırlattı.

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