İstanbul Silivri'de üreticilere 'tohumluk arpa' desteği

İstanbul'da Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Töreni ile Büyüksinekli, Küçüksinekli ve Alipaşalı 150 üreticiye 495 bin TL değerindeki 30 ton tohumluk arpa dağıtıldı.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediyesi, Çiftçiye Tohum Desteği Projesi kapsamında kendi arazilerinde yetiştirdiği yerli, milli ve sertifikalı tohumluk arpaların dağıtımına devam ediyor.

Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Töreni ile Büyüksinekli, Küçüksinekli ve Alipaşalı 150 üreticiye 495 bin TL değerindeki 30 ton tohumluk arpa dağıtıldı. Çiftçiler bu ürünlerle 1.500 dönüm araziye ekim yapabilecek. Ürünlerini davul zurna eşliğinde teslim alan çiftçiler, destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve ekibine teşekkür etti. Silivri Belediyesi bu yıl yaptığı tohumluk arpa dağıtımları ile üreticilere doğrudan 8 milyon TL destek vermiş olacak.

Silivri Belediyesi olarak yaptıkları tarımsal faaliyetler hakkınlar bilgiler veren Başkan Yılmaz, önümüzdeki yıl 4 bin dönümün üzerinde üretim yapacaklarını belirterek, "Biz Silivri’de belki de örneği az bulunan farklı bir strateji izledik. Her şeyin devletten beklendiği anlayışı bir kenara bırakarak yerel yöneticilerin ve belediyelerin de sorumluluk alarak Türk tarımına, Türk çiftçisine destek olması gerektiğini savunduk ve çalışmalarımıza bu anlayışla yön verdik. Bu yıl 400 tonun üzerinde yerli, milli ve sertifikalı tohumluk arpayı üreticilerimizle paylaşıyoruz. Bu desteğin maddi karşılığı yaklaşık 8 milyon TL. Bu tohumları systiva ile ilaçladık ve böylece üreticilerimizi kök boğaz ilacı maliyetinden de kurtarmış olduk" diye konuştu.

Türk tarımında lokomotif olmuş bir belediye olduklarının altını çizen Başkan Yılmaz, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok belediye, Silivri Belediyesinin yapmış olduğu uygulamaları kopyalayıp üreticilere destekler sunuyor. Kopya edilmek, taklit edilmek de bizim hoşumuza gidiyor. Çünkü yaptığımız işin örnek alındığını bilmek bize onur ve gurur veriyor. Tarımın bu ülkenin kurtuluşu olduğundan hareketle üreticilerimize destek olmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Bizim bu topraklarda üretmekten başka çaremiz yok. Daha fazla çalışarak Silivri’yi tekrar huzurun, refahın ve bolluğun adresi haline getirmeliyiz" dedi.