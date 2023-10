İstanbul Senin’de alışveriş dönemi başladı

İBB’nin mobil süper uygulaması İstanbul Senin’de ilk ve tek pazaryeri Vodafone iş birliği ile açıldı. İstanbul Senin kullanıcıları artık 14 kategoride online alışveriş yapılabilecek.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kobil platformunu kullandığı mobil süper uygulaması İstanbul Senin artık pazar yeri de oldu. İstanbul Senin kullanıcıları, uygulamaya entegre edilen Vodafone Her Şey Yanımda ile platformda kendilerine özel sunulan kampanyalardan yararlanarak alışveriş yapabilecek. Vodafone Her Şey Yanımda ilk 1 yıl boyunca İstanbul Senin içinde tek alışveriş platformu olarak yer alacak. Her Şey Yanımda platformunun, İstanbul Senin uygulaması üzerinden ilk 6 ayda 100 bin kez ziyaret elde edilmesi bekleniyor.

“ESNAF VE VATANDAŞLARIM BULUŞUYOR”

İstanbul Senin’in her geçen gün gelişerek büyümeye devam ettiğini belirten İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Erol Özgüner, uygulamanın 3 milyonun üzerinde indirmeye ulaştığı bilgisini paylaştı. Özgüner yeni işbirliği için, “Vodafone Her Şey Yanımda alışveriş platformuyla esnaflarımız ve vatandaşlarımız milyonlarca ürünle İstanbul Senin’de buluşuyor. İstanbullular her gün yenilenen özel kampanyalarla ayrıcalıklı alışveriş deneyimi yaşıyorlar. Hızlı, kolay ve ücretsiz iade özellikleriyle İstanbulluların hayatı kolaylaşıyor. Satış yapmak isteyen Kobi’ler yeni satış platformumuza yönlendiriliyor” dedi.