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İstanbul Mobilya Fuarı'ndan ihracata milyar dolarlık katkı

EKONOMİ 01.02.2023, 15:29
İstanbul Mobilya Fuarı'ndan ihracata milyar dolarlık katkı

Alanında Avrupa'nın en büyük etkinliği olan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nda Türk mobilyaları yerli ve yabancılardan yoğun ilgi görürken, fuarın sektör ihracatına 3 milyar dolarlık katkı yapması bekleniyorİSTANBUL (İGFA) - Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (IIFF 2023) sona erdi.

Alanında Avrupa'nın en büyüğü, dünyanın ise ikinci büyük fuarı olma özelliği taşıyan IIFF 2023'ü bu yıl tam 167 bin 500 kişi ziyaret etti. Ziyaretçi sayısının önceki yıla göre yüzde 25 civarında artması dikkati çekti.

Türk mobilyasını dünya vitrinine çıkaran, ülkenin tüm bölgelerinden mobilya üreticilerinin ve sanayicilerinin yer aldığı uluslararası organizasyona, 1.000'den fazla firma ve 3 binin üzerinde marka katıldı.

Bu yıl 250 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen fuarda, katılım talebinin yüksek olması nedeniyle 28 salonun yanı sıra çadırlar kuruldu ve üreticiler ziyaretçilerle buluşturuldu. 156 ülkeden yabancı ziyaretçi ve alım heyetinin ağırlandığı fuarda, bu yıl ilk kez yurt dışından markalar da yer aldı.

Son yıllarda dünyanın en çok mobilya ihraç eden ülkeleri arasında 8'inciliğe yükselen ve ürün çeşitliliğinde ABD, Çin ve İtalya'nın ardından 4'üncü ülke konumuna ulaşan Türkiye'nin mobilya tasarımında aldığı yol bir kez daha gözler önüne serildi.

3 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT İMZASI

Öte yandan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nda en çok ilgi gören markalardan birisi de CVK Mobilya oldu.

Şirketin salon takımlarından ofis mobilyalarına, koltuk takımlarından yemek ve genç odalarına kadar birbirinden şık ürünleri, modern tasarımlarıyla beğeni topladı. Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan CVK Mobilya Şirketler Grubu Genel Müdürü Fatih Çevik, kaliteden ödün vermeden ürettikleri şık ve modern tasarımlara sahip mobilyaları fuarda yerli ve yabancı alıcılarla buluşturduklarını söyledi.

Fatih Çevik, fuarda kendi ürünlerinin de yoğun ilgi gördüğünü belirterek, 6 gün boyunca stantlarında yerli ve yabancı binler ziyaretçiyi ağırladıklarını belirterek, ürünlerinin ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladığını vurguladı. Çevik, "2023 toplam gelir hedefimiz 10 milyon dolar. Bunun yüzde 75'ini ihracattan elde etmeyi amaçlıyoruz. Hali hazırda 5 kıtada 180 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu pazarlarda derinleşmeyi ve ağırlığımızı artırmayı hedefliyoruz" dedi.

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