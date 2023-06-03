Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), küresel havacılık sektörünün liderlerinin Pegasus Hava Yolları'nın ev sahipliğinde 79. IATA Yıllık Genel Toplantısı (AGM) ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi için İstanbul’da bir araya geleceğini duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - 4-6 Haziran arasında gerçekleşecek etkinlik, IATA'nın 300'den fazla üye havayolundan sektörün en üst düzey liderlerinin yanı sıra önde gelen hükümet yetkilileri, stratejik ortaklar, ekipman tedarikçileri ve medyayı bir araya getiriyor.

IATA Genel Müdürü Willie Walsh, " 5 Haziran Pazartesi günü İstanbul dünyanın havacılık başkenti olacak. Havayolları, sektörün COVID-19'dan kurtulma sürecini gözden geçirmek, daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolu planlamak, modern perakendecilikten gelişmiş kolaylıklara kadar verimliliği artırmak için teknolojinin sunduğu fırsatları tartışmak ve karşılaştıkları ortak düzenleyici zorlukları anlamak için bir araya gelecek. Havacılık önemlidir. Jeopolitik bölünmeler derinleşirken bile dünyayı birbirine bağlamak, kârlı, güvenli, verimli ve sürdürülebilir havayolları gerektiren hayati bir görevdir. Bu Genel Kurulda alınacak kararlar daha da etkili bir küresel bağlantı için yön belirleyecektir " dedi

Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı ve IATA Guvernörler Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane ise Genel Kurul ile ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi "Sektör ortaklarımızı şehrimiz İstanbul'da ağırlamaktan büyük gurur duyuyoruz. Özellikle bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümünde 100 uçaklık filomuza doğru ilerlerken, IATA Genel Kurulu için herkesi burada ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Havacılık, Şubat ayındaki trajik depremin ardından Türkiye halkının yeniden inşasına yardımcı olmak için bir araya geldi. Şimdi de havacılık, 2050'de net sıfır karbon CO2'ye hedefimize doğru giden yolumuz, sektörümüzün çeşitliliği, COVID'in derinliklerinden operasyonel toparlanmamız ve diğer birçok konu ile ilgili hayati meseleleri tartışmak üzere bir araya geliyor."