Son Dakika

İstanbul'da üretim ve kalite tasarımla taçlandı

EKONOMİ 19.11.2023, 14:15
İstanbul'da üretim ve kalite tasarımla taçlandı

"Ulusal Halı Tasarım Yarışması" kazananları ve 2022 yılı "Halı İhracatının Yıldızları" ödüllendirildi.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl 16ncı kez İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) tarafından düzenlenen Ulusal Halı Tasarım Yarışması'nın kazananları ve 2022 yılı Halı İhracatının Yıldızları' ödüllendirildi.

Ödül gecesinde konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Halı sektörümüzün ölçek kapasitesi ve rekabet gücü bize her zaman olduğu gibi gurur vermeye devam ediyor. Bu üretim ve kaliteyi tasarımla beraber taçlandırıyoruz. dedi. Halı tasarımının, kültürü, tarihi ve sanatı yansıtan önemli bir unsur olduğunu dile getiren İHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hayri Diler, "Her biri kendi alanında birer lider olan üyelerimiz ticaretin sınırlarını aşmakla yetinmiyor, aynı zamanda kültürümüzü ve sanatımızı dünya genelinde tanıtıyorlar. Bu ödüller yalnız bir şirketin değil, Türk halıcılığının da bir bütün olarak elde ettiği uluslararası başarıları da simgeliyor." dedi.

Tasarım Yarışması'nın kazananlarını ve 2022 yılında halı sektörünün ihracatına katkı sunan sektör temsilcilerini, 'Halı İhracatının Yıldızları' töreninde ödüllendirdi. İHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hayri Diler ev sahipliğinde düzenlenen ödül törenine, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İHİB Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Anadolu'nun, dünyada kültürün ve sanatın şekillendiği bir coğrafya olduğunu ifade eden Mustafa Gültepe, "Halı gibi dokumacılığın kökleri de bu coğrafyaya dayanıyor. Geçmişten günümüze çok büyük bir mirası taşıyoruz. Bu miras bize büyük bir sorumluluğu da aynı zamanda yüklüyor. Her şeyden önce bu zengin kültüre sahip çıkıp gelecek kuşaklara taşımak gibi bir görevimiz var. Diğer taraftan da bu topraklarla özdeşleşen halıda dünyanın en büyük ihracatçısı olmak istiyoruz. dedi. Küresel halı ihracatında Türkiyenin hala ikinci sırada olduğunu dile getiren Mustafa Gültepe, Geçen yıl küresel talepteki daralmaya paralel olarak halı ihracatımızda bir miktar düşüş yaşandı. Bu yıl da önemli pazarlarımızın taleplerinde aynı şekilde düşüşler devam ediyor. Yılın ilk 6 ayında baktığımız zaman, TİM ekonomik araştırmalar bölümünün verdiği rapor doğrultusunda Amerika Birleşik Devletlerinin halı ithalatı yüzde 21, İngilterenin yüzde 10, Almanyanın yüzde 12, Polonya'nın yüzde 5, Romanya'nın ise yüzde 8 düştü. Bu ülkeler sırası ile halı ihracatında en fazla ihracat etmiş olduğumuz ülkeler. İthalatlardaki daralmaya rağmen İngiltere, Almanya ve Polonya'ya ihracatımızı arttırdığımızın altını çizmek istiyorum. Bu tabloyu halıda rekabetçiliğimizin bir gösterisi olarak bakabiliriz. diye konuştu.
  SEKTÖRÜ DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ

Halı sektörünün iç pazarda da yerli tedarikçileri domine ettiğine dikkat çeken Mustafa Gültepe, tasarımın gücü ve ihracatçıların sınır tanımayan ufkuyla sektörü beraberce çok daha ileriye taşıyacaklarına inandıklarını söyledi.

Türkiye'nin yetenekli tasarımcılarını ve halıya gönül vermiş herkesi bir araya getirmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını kaydeden Ahmet Hayri Diler, İstanbul Halı İhracatçıları Birliği olarak geçmişten geleceğe uzanan bu köklü geleneği sürdürmek, yeniliklere açık olmak ve sektörümüzü ulusal ve uluslararası arenada daha da güçlendirmek için bir aradayız. Bu yıl 16ncı kez düzenlediğimiz ulusal halı tasarım yarışması hedefimize ulaşmamıza olan inancımızın bir yansımasıdır. Halı tasarımı, kültürümüzü, tarihimizi ve sanatımızı yansıtan önemli bir unsurdur. Yarışmamıza katılan her tasarım, bu zengin mirası daha da güçlendirmek ve gelecek nesillere aktarmak adına bir taahhüttür. Ayrıca 4 farklı kategoride 2022 yılında en çok ihracat yapmış üyelerimize ödüllerini de takdim ettik. Bu başarılar sadece ülkemizin ekonomisine katkı sağlamakla kalmıyor, Türk halı sektörünün uluslararası alandaki gücünü bir kez daha kanıtlamış oluyor. Her biri kendi alanında birer lider olan üyelerimiz ticaretin sınırlarını aşmakla yetinmiyor, aynı zamanda kültürümüzü ve sanatımızı dünya genelinde tanıtıyorlar. Bu ödüller yalnız bir şirketin değil, Türk halıcılığının da bir bütün olarak elde ettiği uluslararası başarıları da simgeliyor. ifadelerini kullandı.

  İHİB 16ncı Ulusal Halı Tasarım Yarışması'nın kazananları 1)      Özlem Daylan Bozoğlan
2)      Esin Öykü Terzi
3)      Büşra Çalışkan

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 31
2. Galatasaray 12 31
3. A.Demirspor 12 22
4. Trabzonspor 12 22
5. Beşiktaş 12 22
6. Kayserispor 12 22
7. Antalyaspor 12 18
8. Kasımpasa 12 18
9. Hatayspor 12 17
10. Rizespor 12 17
11. Gaziantep FK 12 15
12. Karagümrük 12 14
13. Sivasspor 12 14
14. Ankaragücü 12 13
15. Pendikspor 12 13
16. Konyaspor 12 10
17. Alanyaspor 12 10
18. Başakşehir 12 9
19. Samsunspor 12 8
20. İstanbulspor 12 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 30
2. Kocaelispor 12 26
3. Bandırmaspor 12 25
4. Gençlerbirliği 12 22
5. Bodrumspor 12 21
6. Göztepe 12 20
7. Sakaryaspor 12 19
8. Keçiörengücü 12 18
9. Erzurumspor 12 16
10. Ahlatçı Çorum FK 12 14
11. Manisa FK 12 14
12. Boluspor 12 13
13. Adanaspor 12 12
14. Ümraniye 12 12
15. Şanlıurfaspor 12 11
16. Tuzlaspor 12 11
17. Giresunspor 12 9
18. Altay 12 5
Takımlar O P
1. M.City 12 28
2. Liverpool 12 27
3. Arsenal 12 27
4. Tottenham 12 26
5. Aston Villa 12 25
6. M. United 12 21
7. Newcastle 12 20
8. Brighton 12 19
9. West Ham United 12 17
10. Chelsea 12 16
11. Brentford 12 16
12. Wolves 12 15
13. Crystal Palace 12 15
14. Nottingham Forest 12 13
15. Fulham 12 12
16. Bournemouth 12 9
17. Luton Town 12 6
18. Sheffield United 12 5
19. Everton 12 4
20. Burnley 12 4
Takımlar O P
1. Girona 13 34
2. Real Madrid 13 32
3. Barcelona 13 30
4. Atletico Madrid 12 28
5. Athletic Bilbao 13 24
6. Real Sociedad 13 22
7. Real Betis 13 21
8. Las Palmas 13 18
9. Valencia 13 18
10. Rayo Vallecano 13 18
11. Getafe 13 16
12. Osasuna 13 14
13. Sevilla 12 12
14. Villarreal 13 12
15. Deportivo Alaves 13 12
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 13 8
19. Granada 13 7
20. Almeria 13 3