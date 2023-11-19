İstanbul'da üretim ve kalite tasarımla taçlandı

"Ulusal Halı Tasarım Yarışması" kazananları ve 2022 yılı "Halı İhracatının Yıldızları" ödüllendirildi.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl 16ncı kez İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) tarafından düzenlenen Ulusal Halı Tasarım Yarışması'nın kazananları ve 2022 yılı Halı İhracatının Yıldızları' ödüllendirildi.

Ödül gecesinde konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Halı sektörümüzün ölçek kapasitesi ve rekabet gücü bize her zaman olduğu gibi gurur vermeye devam ediyor. Bu üretim ve kaliteyi tasarımla beraber taçlandırıyoruz. dedi. Halı tasarımının, kültürü, tarihi ve sanatı yansıtan önemli bir unsur olduğunu dile getiren İHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hayri Diler, "Her biri kendi alanında birer lider olan üyelerimiz ticaretin sınırlarını aşmakla yetinmiyor, aynı zamanda kültürümüzü ve sanatımızı dünya genelinde tanıtıyorlar. Bu ödüller yalnız bir şirketin değil, Türk halıcılığının da bir bütün olarak elde ettiği uluslararası başarıları da simgeliyor." dedi.

Tasarım Yarışması'nın kazananlarını ve 2022 yılında halı sektörünün ihracatına katkı sunan sektör temsilcilerini, 'Halı İhracatının Yıldızları' töreninde ödüllendirdi. İHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hayri Diler ev sahipliğinde düzenlenen ödül törenine, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İHİB Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Anadolu'nun, dünyada kültürün ve sanatın şekillendiği bir coğrafya olduğunu ifade eden Mustafa Gültepe, "Halı gibi dokumacılığın kökleri de bu coğrafyaya dayanıyor. Geçmişten günümüze çok büyük bir mirası taşıyoruz. Bu miras bize büyük bir sorumluluğu da aynı zamanda yüklüyor. Her şeyden önce bu zengin kültüre sahip çıkıp gelecek kuşaklara taşımak gibi bir görevimiz var. Diğer taraftan da bu topraklarla özdeşleşen halıda dünyanın en büyük ihracatçısı olmak istiyoruz. dedi. Küresel halı ihracatında Türkiyenin hala ikinci sırada olduğunu dile getiren Mustafa Gültepe, Geçen yıl küresel talepteki daralmaya paralel olarak halı ihracatımızda bir miktar düşüş yaşandı. Bu yıl da önemli pazarlarımızın taleplerinde aynı şekilde düşüşler devam ediyor. Yılın ilk 6 ayında baktığımız zaman, TİM ekonomik araştırmalar bölümünün verdiği rapor doğrultusunda Amerika Birleşik Devletlerinin halı ithalatı yüzde 21, İngilterenin yüzde 10, Almanyanın yüzde 12, Polonya'nın yüzde 5, Romanya'nın ise yüzde 8 düştü. Bu ülkeler sırası ile halı ihracatında en fazla ihracat etmiş olduğumuz ülkeler. İthalatlardaki daralmaya rağmen İngiltere, Almanya ve Polonya'ya ihracatımızı arttırdığımızın altını çizmek istiyorum. Bu tabloyu halıda rekabetçiliğimizin bir gösterisi olarak bakabiliriz. diye konuştu.

SEKTÖRÜ DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ

Halı sektörünün iç pazarda da yerli tedarikçileri domine ettiğine dikkat çeken Mustafa Gültepe, tasarımın gücü ve ihracatçıların sınır tanımayan ufkuyla sektörü beraberce çok daha ileriye taşıyacaklarına inandıklarını söyledi.

Türkiye'nin yetenekli tasarımcılarını ve halıya gönül vermiş herkesi bir araya getirmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını kaydeden Ahmet Hayri Diler, İstanbul Halı İhracatçıları Birliği olarak geçmişten geleceğe uzanan bu köklü geleneği sürdürmek, yeniliklere açık olmak ve sektörümüzü ulusal ve uluslararası arenada daha da güçlendirmek için bir aradayız. Bu yıl 16ncı kez düzenlediğimiz ulusal halı tasarım yarışması hedefimize ulaşmamıza olan inancımızın bir yansımasıdır. Halı tasarımı, kültürümüzü, tarihimizi ve sanatımızı yansıtan önemli bir unsurdur. Yarışmamıza katılan her tasarım, bu zengin mirası daha da güçlendirmek ve gelecek nesillere aktarmak adına bir taahhüttür. Ayrıca 4 farklı kategoride 2022 yılında en çok ihracat yapmış üyelerimize ödüllerini de takdim ettik. Bu başarılar sadece ülkemizin ekonomisine katkı sağlamakla kalmıyor, Türk halı sektörünün uluslararası alandaki gücünü bir kez daha kanıtlamış oluyor. Her biri kendi alanında birer lider olan üyelerimiz ticaretin sınırlarını aşmakla yetinmiyor, aynı zamanda kültürümüzü ve sanatımızı dünya genelinde tanıtıyorlar. Bu ödüller yalnız bir şirketin değil, Türk halıcılığının da bir bütün olarak elde ettiği uluslararası başarıları da simgeliyor. ifadelerini kullandı.

İHİB 16ncı Ulusal Halı Tasarım Yarışması'nın kazananları 1) Özlem Daylan Bozoğlan

2) Esin Öykü Terzi

3) Büşra Çalışkan