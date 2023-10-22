İstanbul'da teknelerin şovu başladı

500’den fazla tekne MarinTurk İstanbul City Port Pendik'te ‘Bosphorus Boat Show; Tekne, Tekne Ekipman ve Aksesuarları Fuarı'nda görücüye çıktı.İSTANBUL (İGFA) - Bosphorus Boat Show; Tekne, Tekne Ekipman ve Aksesuarları Fuarı, MarinTurk İstanbul City Port Pendik’te kapılarını açtı. Fuarın açılışına YATED Başkanı Murat Bekiroğlu, GİSBİR Başkanı Murat Kıran, Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, Yıldız Holding Kiralama ve Marinalar Genel Müdürü Fahir Çam, ED Fuarcılık Kurucu Ortakları Dilek Soydan ve Emel Yılmaz katıldı.

ED Fuarcılık tarafından organize edilen YATED Fuarcılık iş birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği izni ile 21-29 Ekim 2023 tarihlerinde GİSBİR’in ana sponsorluğunda düzenlenen fuarda; lüks tekne ve yatların yanında, tekne ve yat inşasında kullanılan son teknolojiler de sergileniyor. 150’nin üzerinde firmanın katıldığı fuarda 500’den fazla yerli ve yabancı marka temsil ediliyor. 500’ün üzerinde tekne, deniz severlerin beğenisine sunulurken Cumhuriyet’in 100’üncü yılında gerçekleştirilen fuarda sergilenen teknelerin toplam değeri ise 10 milyar TL’yi aşıyor.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK FUARI

Fuarın bu yıl geçen yıla göre yüzde 30 büyüdüğüne dikkat çeken Dilek Soydan, “Fuarımızın tek çatı altında toplanmış olması başarıyı da beraberinde getirdi. Türkiye'nin deniz üzerindeki tek ve en büyük fuarını yapıyoruz. Çünkü, denizde 400' den fazla, karada 100’den fazla tekne sergiliyoruz.” dedi. MarinTurk İstanbul City Port Pendik marina olarak böylesi büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Fahir Çam, “Bosphorus Boat Show’da yüzlerce, birbirinden değerli dünya devi marka var. 50 bine yakın ziyaretçi bekleniyor. Fuar sayesinde milyarlarca liralık ciro elde ediliyor. Böylesi büyük rakamlar ve hacim, hepimizi heyecanlandırıyor.” diye konuştu.

YATED öncülüğünde Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği’nin destekleri ve ED fuarcılık iş birliği ile sektörün tüm bileşenlerinin bir araya geldiğini kaydeden Murat Bekiroğlu, “Fuarımız, özlediğimiz ihtişamlı yapısına kavuştu. Sektörümüz; hiç kimseye faydası olmayan cılız organizasyonlarda buluşuyor, geniş kitlelere ulaşamıyordu. Ciddi bir fuar karmaşası da söz konusuydu. Bu karmaşaya son vermek adına nihai bir çözüm olarak ortaya çıkan ‘Bosphorus Boat Show’ markamız deniz fuarının yanı sıra kara fuarı olarak da organize edilecek. Yine, burada olduğu gibi sektör bileşenlerini ve deniz severleri tek çatı altında tek bir fuarda buluşturacak. Ayrıca, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına denk gelen fuarımızda, Cumhuriyet Bayramı’mızı tüm katılımcılarımız ve ziyaretçilerimizle birlikte en coşkulu şekilde kutlama fırsatı bulacağız. 29 Ekim Pazar günü Cumhuriyetimizin 100’üncü yılının gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız.” ifadelerini kullandı.