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İstanbul'da her yol denize çıkacak! Yüzde 50 indirim başlıyor

EKONOMİ 30.10.2022, 07:53
İstanbul'da her yol denize çıkacak! Yüzde 50 indirim başlıyor

İBB, şehir içi ulaşıma nefes aldıracak yeni deniz yolu hatlarını açıyor. Kıyıya paralel ve iki kıta arasında sefer yapacak 7 yeni deniz yolu hattı 1 Kasım itibariyle hizmete giriyor. Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Fünikülerine entegre olan 2 yeni hat ise 28 Ekim’de açıldı. 1 Kasım’dan itibaren deniz hatlarına ya da deniz hatlarından yapılan tüm aktarmalar yüzde 50 indirimi olacak. Yeni hatların, deniz ulaşımını kısa vadede yüzde 17 artırması hedefleniyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ulaşımda deniz payını artırmak için yeni deniz yolu hatlarını hizmete alıyor. Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç’e kıyıya paralel 7 yeni hat 1 Kasım itibariyle yolcularını bekliyor. Geçtiğimiz eylül ayında yapılan UKOME toplantısında alınan kararla hizmete giren yeni hatlar şöyle;

-Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp

-Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp

-Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada

-Çengelköy-Kabataş

-Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş
-Avcılar-Bakırköy-Kadıköy
-Avcılar-Bostancı

KADIKÖY-EYÜP 50 DAKİKA

Kadıköy - Kasımpaşa - Fener - Sütlüce – Eyüp arasında hizmet verecek hattının sefer süresi 50 dakika olarak öngörülüyor. Saat başı olacak şekilde, günde 24 sefer yapılması planlanan hatta kışın 400, yazın en az 550 kişi kapasiteli yolcu motoru kullanılacak. Beşiktaş - Kabataş - Karaköy - Kasımpaşa - Sütlüce - Eyüp Hattında ise günlük 12 sefer yapılması planlanıyor. Yolcu motorlarıyla hizmet verilecek bu hattın sefer süresi ise 50 dakika olacak.

MALTEPE’DEN ADALARA SEFERLER

Maltepe – Büyükada – Heybeliada – Burgazada – Kınalıada hattı sefer süresi ise 65 dakika olacak. Hatta günlük 24 sefer yapılması planlanıyor. Kış yolcu kapasitesi en az 400, yaz yolcu kapasitesi en az 550 kişi olan yolcu motoru kullanılması planlanıyor. Sefer süresi 20 dakika olarak öngörülen Çengelköy - Kabataş Hattında ise günlük 24 sefer yapılması planlanıyor. Bu hatta kış yolcu kapasitesi en az 220 kişi, yaz yolcu kapasitesi en az 330 kişi olan yolcu motoru kullanılacak.

İki kıta arasında hizmet verecek Bostancı – Moda – Kadıköy – Kabataş Hattının sefer süresi 70 dakika olacak.  Hatta günlük 10 sefer yapılması planlanıyor. Bu hatta kış yolcu kapasitesi en az 220 kişi, yaz yolcu kapasitesi en az 330 kişi olan yolcu motoru kullanılması planlanıyor.

AVCILAR-BAKIRKÖY-KADIKÖY DENİZ OTOBÜSÜ

Sefer süresi 50 dakika olarak öngörülen Avcılar - Bakırköy - Kadıköy Hattı günlük 24 sefer yapılması planlanıyor. Bu hatta kış ve yaz yolcu kapasitesi en az 350 kişi olan deniz otobüsü ile hizmet verilecek. Avcılar ve Bostancı arasını 45 dakikaya indirecek Avcılar Bostancı hattında ise günlük 20 sefer yapılması planlanıyor. Bu hatta kış ve yaz yolcu kapasitesi en az 350 kişi olan deniz otobüsü kullanılacak.

ÜCRET TARİFESİ

1 Kasım’da hizmet vermeye başlayacak deniz hatlarının ücret tarifesi ise şöyle olacak:

2,80 millik Çengelköy – Kabataş Hattı 9,47 lira,

5,10 millik Beşiktaş – Eyüp Hattı 11,50 lira,

6,07 millik Kadıköy – Eyüp Hattı 11,50 lira,

14,40 millik Avcılar – Kadıköy Hattı 28,74 lira,

17,51 millik Avcılar – Bostancı 31,85 lira,

7,60 millik Maltepe – Adalar Hattı 21,90 lira,

8 millik Bostancı – Kabataş Hattı ise 11,50 lira.

AŞİYAN’A 2 HAT

İBB, 28 Ekimde açılışı yapılan Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Fünikülerine entegre olacak 2 hattı da hizmete aldı. “Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu” ve “Üsküdar-Aşiyan” deniz yolu hatları 28 Ekim itibariyle yolcularını ağırlamaya başladı. Hizmete giren iki yeni hat sayesinde, Anadolu Hisarı, Küçüksu ve Üsküdar bölgesinin, Büyükdere Caddesi’ne erişimi önemli ölçüde kolaylaşacak. Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu ring hattında günde 36 sefer yapılacak ve toplam sefer süresi 15 dakika olacak. Aşiyan-Üsküdar hattında ise günlük 44 sefer yapılacak ve sefer süresi 25 dakika olacak. Ayrıca 1 Kasım’dan itibaren deniz hatlarına ya da deniz hatlarından yapılan tüm aktarmalar yüzde 50 indirimi olacak.

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