İstanbul'da gençlere istihdam yolu

İBB Bölgesel İstihdam Ofisi, İstanbul Personel Yönetimi A.Ş. (İSPER) koordinasyonu ve Gençlik Spor Müdürlüğü işbirliği ile 2. İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuar & Zirvesi’ni, 8-9 Aralık 2023 tarihinde, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştiriyor. Etkinlikte, iş veya staj fırsatı arayan gençler ile Türkiye’nin lider markaları bir araya gelecek.İSTANBUL (İGFA) - İşsizlik, özellikle de üniversite mezunu genç işsizliği, başta İstanbul olmak üzere ülkemizin en önemli sorunu olmaya devam ediyor. Z kuşağı gençlerin, üniversite öğrencisi ve yeni mezunların, işverenlerle, çeşitli marka temsilcileri firmaların İnsan Kaynakları liderleriyle bir araya geleceği buluşma ile gençler, profesyonel iş hayatıyla tanışacak, iş ve staj fırsatlarını değerlendirecek.

TÜRKİYE’NİN MARKALARI, GENÇLERLE BULUŞACAK

Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuar&Zirvesi’nde, Türkiye’nin ve İstanbul’un önde gelen firmalarının üst düzey yöneticileri, insan kaynakları yöneticileri gençlere sektörleri hakkında bilgi verecek. Ayrıca akademisyenler, sanatçılar ve sıra dışı kariyer hikâyeleri ile birçok konuk, tüm gün sürecek oturumlarda gençlerle buluşacak, sektör ve firmalarında kariyer olanaklarını anlatacak, gençlerin kariyer planlarının oluşumuna destek olacak.

İstanbul Kariyer ve İstihdam Fuar&Zirvesi ile ilgili detaylı bilgiler, katılımcılar, kayıt ve program akışı, istihdamzirvesi.com portalından ve İstanbul Senin uygulaması üzerinden edinilebiliyor.