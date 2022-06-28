İstanbul'da Eylül'deki fuar için yoğun katılım ek salon açtırdı

SIGN İstanbul, Türkiye’nin lider firmalarını ve sektörün dünya markalarını çatısı altında buluşturacak. Aylar öncesinden yerini alan firmaların fuara olan yoğun katılımları dolayısıyla ek salon açıldı.İSTANBUL (İGFA) - Endüstriyel reklam ve dijital baskı dünyasının en önemli ticaret buluşmalarından birisi olarak kabul edilen SIGN İstanbul, 8-11 Eylül tarihlerindeki 23. buluşmaya hazırlanıyor.

Tüyap Beylikdüzü’nde toplam 30 bin metrekare alanda gerçekleşecek fuar için neredeyse tüm alanların dolduğunu söyleyen Tarsus Türkiye Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, yurt içi ve yurt dışından fuara büyük bir ilgi olduğunu belirterek, "Firmalar aylar öncesinden yerlerini aldı. Devam eden yoğun katılım talebi üzerine SIGN İstanbul’a ek salon açtık ve tüm sektör paydaşlarını bekliyoruz” dedi.

Fuarda; Roland, Ricoh, Fuji, SwissQprint, Mimaki, Xerox, Epson, Efi, Handtop, Homer, Kongsberg, Mutoh, Brother, Gongzheng, Aristo, Docan, Pars, Nocai, Summa, Ciella, Soletex, Sunchemical, Caldera, Duowall, Duotex gibi gibi önemli markalar yeniliklerini sergilemeye hazırlanıyor.