İstanbul'da Ağustos'ta perakende fiyatlar yüzde 2,29 arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 2022 Ağustos ayına ilişkin İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’ni açıkladı. İstanbul'da enflasyon yıllık bazda yüzde 99,9 yükselirken, perakende fiyatlar Ağustos'ta yüzde 2,29 oranında arttıİSTANBUL (İGFA) - İTO'nun Ağustos ayı istatistiki araştırmasına göre Ücretliler Geçinme İndeksi açıklandı.

Buna göre bu yılın Ağutos ayında fiyatlar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 99,91 oranında arttı.

İTO verilerine göre İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi aylık yüzde 2,29, toptan fiyatlar yüzde 6,90 arttı.

Yıllık bazda Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yüzde 99,91, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi’nde ise yüzde 98,09 artış görüldü.

Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 13,99; sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 3,99; ev eşyası harcamalarında yüzde 2,74; gıda harcamalarında yüzde 2,70; konut harcamalarında yüzde 0,82; diğer harcamalarda yüzde 0,06 artış görüldü. Giyim harcamalarında yüzde 3,16, ulaştırma ve haberleşme harcamalar grubunda yüzde 1,17 azalış tespit edildi.