İstanbul'da 120 metrekarelik konut fiyatı ortalama 4 milyon TL!

Konut fiyatları yıllık yüzde 132,7 artış gösteririken, Merkez Bankası'nın Mart ayı verilerine Konut Fiyat Endeksi (KFE) açıklandı.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası'nın Mart ayı verilerine göre konut fiyatları aylık yüzde 5,4, yıllık yüzde 132,76 oranında artış gösterdi.

İstanbul'da 120 metrekare bir konutun ortalama fiyatı 4 milyon TL'yi aştı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,4 oranında artarak 809,3 oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 132,8 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 55,4 oranında arttı.

Hatırlanacağı gibi, KFE önceki ay yıllık yüzde 141,48 artmıştı.

Fiyatlar Mart ayında yıllık bazda İstanbul'da yüzde 127,3, Ankara'da yüzde 135,2, İzmir'de yüzde 133,4 artış kaydetti. Konut metrekare birim fiyatı İstanbul'da 33 bin 731, Ankara'da 16 bin 36, İzmir'de 25 bin 560 TL oldu.