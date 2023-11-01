İstanbul'a faizsiz 1 milyon TL kredi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul’da Eylül ayında meydana gelen sel felaketinde zarar gören KOBİ'lere 12 ay geri ödemesiz 24 ay vadeli 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi verileceğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, faizsiz 1 milyon TL kredi ile ilgili detayları sosyal medya hesabından açıkladı.

Bakan Kacır, İstanbul’da Eylül ayında meydana gelen sel felaketinde zarar gören KOBİ’lerimizin desteklenmesi amacıyla KOSGEB tarafından “Acil Destek Kredisi Programı”nı devreye aldıklarını duyurdu.

KOBİ'lerin 1 milyon TL'ye kadar kullanabilecekleri kredilerin faizsiz 12 ay geri ödemesiz 24 ay vadeli olacağını belirten Bakan Kacır, "Allah ülkemizi afetlerden korusun" dedi.

https://twitter.com/mfatihkacir/status/1719600022818300015