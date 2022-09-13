İstanbul 1 milyar dolarlık ticaret buluşmasına hazır

Ev ve mutfak eşyaları sektöründe 2022’in dünya ölçeğindeki en büyük uluslararası ticaret buluşması olacak Zuchex, 15 – 18 Eylül tarihlerinde Tüyap Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.İSTANBUL (İGFA) - Tarsus Türkiye tarafından, T.C. Ticaret Bakanlığı, İMMİB (İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri), ZÜCDER (Züccaciyeciler Derneği) ve KOSGEB destekleriyle 32.’si düzenlenecek fuar, yurt içi ve yurt dışından 700 katılımcı firma ile yaklaşık 37 bin satın almacıya ev sahipliği yapacak.

Yılsonuna kadar 7 milyar doların üzerinde ihracat hedefleyen Türkiye Ev ve Mutfak Eşyaları Sektörü’ne yeni ticaret fırsatları, alternatif satış kanalları ve farklı pazarlara açılma şansı sunacak Zuchex 2022’de, dört gün boyunca 1 milyar doların üzerinde ticaretin gerçekleşmesi bekleniyor.

Fuarda, “Sofra ve Mutfak Eşyaları”, “Pişirme Ekipmanları”, “Plastik Ev Eşyaları / Bahçe Aksesuarları”, “Ev Eşyaları”, “Dekoratif Ev ve Mutfak Eşyaları” ile “Elektrikli Ev Aletleri” kategorilerinde en yeni koleksiyonlar ve 2023 tasarımları bir arada sergilenecek.