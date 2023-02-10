İşsizlik rakamları belli oldu

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre işsizlik oranı yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - 2022 yılının son ayına ilişkin İşgücü İstatistikleri yayımlandı.

TÜİK'in açıkladığı Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 62 bin kişi artarak 3 milyon 633 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşirken, işsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,2 iken kadınlarda yüzde 14,4 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 18 bin kişi artarak 31 milyon 573 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 48,5 olarak tabloya yansıdı.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Aralık 2022

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44,5 saat olurken, mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı da yüzde 21,4 oldu.