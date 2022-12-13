İspanyollardan Türk zeytin zeytinyağına yoğun ilgi

Türkiye’de tüm zeytin ve zeytinyağı ihracatçılarının çatı kuruluşu Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, sektörün 2022/23 sezonunu ve başarılı geçen İspanya ticaret heyetini “Zeytin ve Zeytinyağı Sektör Buluşması”nda değerlendirecek.İZMİR (İGFA) - Türk Zeytincilik Sektörünün tarihi bir sezon yaşadığına değinen Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Türkiye'nin 2022/23 sezonunda 735 bin tonluk sofralık zeytin rekoltesiyle dünya birincisi olurken, zeytinyağında 421 bin ton rekolteyle dünya ikinciliği konumuna yükseldiğine vurgu yaptı.

Zeytinyağı ihracatında ABD’den sonra Türkiye’nin en büyük ihraç pazarı olan İspanya’da başarılı olduklarını belirten Bşakan Er, "Dünya zeytinyağı rekoltesinin yüzde 50’den fazlasını tek başına karşılayan İspanya’ya Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonu ile 22 firmamızla 27 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonu düzenledik. 120’den fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.” dedi.

Er, Uluslararası Zeytin Konseyi rakamlarına göre, İspanya’nın 2020/21 sezonunda 1,4 milyon ton üretimle dünya toplam zeytinyağı üretiminin yüzde 46'sını tek başına gerçekleştiren dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisi olduğunu vurguladı.

AB'nin toplam zeytinyağı üretiminin yaklaşık yüzde 80'i İspanya tarafından gerçekleştirildiğine dikkati çeken Er, "Yıllık 537 bin ton zeytinyağı tüketimiyle dünyada ilk sırada yer alan İspanya, aynı zamanda önemli bir zeytinyağı ithalatçısı konumunda. 2021/22 sezonunda İspanya’ya zeytinyağı ihracatımızı miktar bazında yüzde 4 artırırken değer bazında ise yüzde 16 artışla 23,9 milyon dolar döviz geliri elde ettik" diye konuştu.

Davut Er, Zeytin ve Zeytinyağı Sektör Çalıştayı ve 2021 yılı Ödül Töreni ile sektörün tüm paydaşlarıyla bir arada başarılarını kutlayacaklarını sözlerine ekledi.