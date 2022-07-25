İSO'nun 'İkinci 500 Büyük' listesinde TÜGİAD Bursa damgası

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO), "İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021" listesini açıkladı. Yapılan araştırmaya göre TÜGİAD Bursa Şubesi’ne üye 11 firma listede yerini aldı.BURSA (İGFA) - İSO, Mayıs ayında açıkladığı "İSO Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021" araştırmasının ardından daha çok KOBİ niteliğindeki kuruluşları kapsayan "İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021" araştırmasının sonuçlarını da açıkladı.

İSO İkinci 500'ün bu yılki listesine 137 yeni sanayi kuruluşu girdi. Bunlardan 57 tanesi İSO 500'den İSO İkinci 500'e düşen şirketlerden oluştu.

Listeye geçen yılki İSO 1000 dışından giren yeni firma sayısı 80 olurken, 2020 yılının İSO İkinci 500 listesinden İSO 500'e çıkan firma sayısı ise 39 olarak gerçekleşti. "İSO Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021" listesinde TÜGİAD Bursa Şubesi’ne üye 11 firma bulunurken, yine "İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021" listesinde de TÜGİAD Bursa Şubesi üyesi 11 firma yer aldı. TÜGİAD Bursa üyesi firmalar listede şu şekilde sıralandı;

(1) 18. ULUDAĞ İÇECEK TÜRK A.Ş

(2) 27. KULA YAĞ VE EMEK YEM SAN. TİC. A.Ş.

(3) 104. COPA ISI SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

(4) 199. IŞIKSOY TEKSTİL İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş.

(5) 239. B-PLAS BURSA PLASTİK METAL İNŞAAT ENERJİ MADENCİLİK JEOTERMAL TURİZM SİVİL HAVACILIK VE TARIM SAN. VE TİC. A.Ş.

(6) 241. GESBEY ENERJİ TÜRBİNİ KULE ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.

(7) 250. ERMAKSAN MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.

(8) 359. AK-PRES METAL YEDEK PARÇA MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş.

(9) 372. ERMETAL OTOMOTİV VE EŞYA SAN. TİC. A.Ş.

(10) 451. E.N.A. TEKSTİL TİC. VE SAN. A.Ş.

(11) 499. TELLİOĞLU YEM-GIDA ENTEGRE TESİSLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

PARSEKER “DÜNYADAKİ OLUMSUZ ETKİLERE RAĞMEN ŞİRKETLERİMİZ BÜYÜMEYİ SÜRDÜRÜYOR”

TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ahmet Parseker, İSO’nun büyük bir titizlikle yürüttüğü “İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021" listesinde TÜGİAD Bursa Şubesi’ne üye 11 firmanın yer almasının haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti.

100'ü aktif 80’i onursal üye olmakla birlikte toplam 180 üyesiyle, Bursa ve Türkiye ekonomisine katkı vermeyi sürdürdüklerini ifade eden Parseker, "Türkiye’nin ikinci 500 Büyük Sanayi kuruluşu arasında yer alan 11 üyemizi ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. İSO’nun verilerine bakıldığında, İkinci 500'ün 2021 yılındaki üretimden net satışlarının yüzde 77,5 artarak 191,1 milyar TL’den 339,2 milyar TL'ye yükseldiğini görüyoruz. Dünyada yaşanan olumsuz etkilere rağmen, şirketlerimizin büyümeyi sürdürmesi, sanayicilerimizin ne kadar özveriyle çalıştığının bir göstergesidir" dedi.