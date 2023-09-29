ISO 500'de TÜGİAD Bursa üyesi 10 kuruluş yer aldı

İstanbul Sanayi Odası, (İSO) Türkiye'nin en büyük 500 kuruluşu 2022 listesini açıkladı. Listede TÜGİAD Bursa üyesi 10 kuruluş yer aldı.BURSA (İGFA) -İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 Araştırması'na göre, Tüpraş, üretimden satışlarda 418,4 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu olma unvanını korudu. TÜPRAŞ'ı Star Rafineri ve Ford Otomotiv izledi.

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nda TÜGİAD Bursa üyesi 10 firma yer aldı. Tofaş 59,8 milyar lirayla 10'uncu sırada, SÜTAŞ 70’inci, Beyçelik Gestamp Otomotiv 157’inci sırada yer aldı. Almaxtex 193’üncü, Yarış Kabin 230’uncu, Coskunöz 287’inci, Bupiliç 353’üncü, Küçükçalık 374’üncü, Beyçelik Gestamp Şasi 398’inci ve son olarak Uludağ İçecek listenin 479’uncu sırasında yer aldı.

BAYKAL, “OVP’NİN EKONOMİK İSTİKRARDA REHBER OLMASINI DİLİYORUZ”

TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Selim Baykal, Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan tüm firmaları tebrik ederken, listede yer alan TÜGİAD Bursa Şubesi üyesi 10 firmaya başarılarının devamını diledi. Baykal konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Zorlu bir 2022 yılını geride bıraktık. Küresel ekonomide yaşanan enflasyon, enerji ve gıda sektörlerindeki gerilimlerin fiyatlara yansıması ve faiz kararlarıyla ekonomide belirsizliklerin ön plana çıktığı zorlu bir yıl oldu. Her şeye rağmen; ihracatın 2022’de yüzde 12,9 artarak rekor kırdığı bir dönemde İSO 500 listesinde yer alan firmalar, Türkiye genelinin üzerinde bir oranla yüzde 14,1’lik artışla 100 milyar dolara yaklaşan ihracatıyla Türkiye’nin en yüksek ihracat rakamlarına ulaşıldı. Aynı dönemde ekonomimiz yüzde 5,5 büyüdü. Ancak bu büyümenin enflasyon, cari açık gibi ciddi maliyetleri oldu. Kısa süre önce açıklanan ‘Orta Vadeli Program’ın ülkemizin ekonomik istikrara kavuşmasında rehber olmasını temenni ediyor. Teknolojiye dayalı nitelikli sanayi yatırımlarının artmasını arzu ediyoruz.” ifadelerini kullandı.