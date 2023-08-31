İsmail Şapçı'ya TOBB'da 'Dış İlişkiler' görevi

Keşan TSO Başkanı İsmail Şapçı TOBB Dış İlişkiler Komisyonu Başkan Yardımcısı SeçildiErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ankara’da TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Dış İlişkiler Komisyon ve Kuralları Toplantısı yapıldı.

Gerçekleştirilen toplantıya Keşan TSO (Keşan Ticaret ve Sanayi Odası) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı ve Keşan TSO Genel Sekreteri Erdem Başak katılım sağladı.

TOBB Dış İlişkiler Genel Kurul Komisyon toplantısı kapsamında bir araya gelen odalar ve borsalardaki komisyon üyeleri ilebaşkan, başkan yardımcısı, sözcü ve raportörüye seçimleri yapıldı. Seçimler sonucunda Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı TOBB Dış İlişkiler Komisyonu Başkan Yardımcısı olarak seçildi.

TOBB Dış İlişkiler Genel Kurul Komisyon Toplantısı’na katılım sağlayan Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan, İpsala ve Enez'de yer alan üyelerin ve vatandaşların gelişmesine ve ilerlemesine destek olduklarını söyledi. "Keşan TSO olarak hayata geçirdiğimiz Avrupa Birliği projelerimiz ile birlikte sadece ulusal değil uluslararası da faaliyet gösteriyoruz" diyen Şapçı, "Odamızda kurduğumuz genç ve dinamik ekibimiz ile birlikte her daim gelişmek ve geliştirmek için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Keşan TSO olarak bölgemizi ulus ve uluslararası alanlarda her daim temsil edeceğiz. Toplantı kapsamında gerçekleşen seçimler sonucunda TOBB Dış İlişkiler Komisyonu Başkan Yardımcısı olarak seçen tüm oda ve borsa üyelerine teşekkür eder, şükranlarımı sunarım” diye konuştu.